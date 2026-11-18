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Fed'in 27-28 Ekim 2026 tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklandı. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin büyük çoğunluğunun Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını beklediği, iki üyenin ise 50 baz puanlık artışı gündeme getirdiği görüldü. Yetkililerin "büyük çoğunluğu" enflasyonun kalıcı olabileceği endişesini dile getirdi. Fed tutanakları ne zaman açıklandı, tutanaklarda neler var, Fed Aralık'ta faiz artıracak mı ve piyasalar nasıl etkilenecek soruları yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Fed tutanaklarına ilişkin tüm detaylar.

FED TUTANAKLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Fed'in Ekim ayı toplantı tutanakları, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü ABD saatiyle 14.00'te, Türkiye saatiyle 22.00'de yayınlandı. Fed, toplantı tutanaklarını her toplantıdan yaklaşık üç hafta sonra kamuoyuyla paylaşıyor.

FED EKİM TOPLANTISINDA NE KARAR VERMİŞTİ?

Fed, 27-28 Ekim 2026'daki toplantısında politika faizini yüzde 3,9 seviyesinde sabit tutmuştu. Fed, bu toplantıdan önce Eylül ayında yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırmıştı. Ekim toplantısında Fed Guvernörü Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faizin artırılması yönünde karşı oy kullanmıştı.

FED TUTANAKLARINDA NELER VAR?

Tutanaklara göre Fed yetkililerinin neredeyse tamamı, Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı bekliyor. İki üye ise 50 baz puanlık artış seçeneğini gündeme getirdi. Komitenin 19 üyesinin "büyük çoğunluğu", enflasyonun beklenenden uzun süre yüksek kalabileceği endişesini paylaştı. Tutanaklarda yapay zekanın enflasyon üzerindeki olası etkilerine de dikkat çekildi.

FED YETKİLİLERİ NE DİYOR?

Fed Guvernörü Christopher Waller, Aralık'ta 50 baz puanlık artışı desteklediğini ve birkaç artışın daha gerekebileceğini belirtti. Waller, gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonun son üç ayda yıllık bazda yaklaşık yüzde 3,5 seviyesinde seyrettiğine dikkat çekti. Fed'in enflasyon hedefi ise yüzde 2.

New York Fed Başkanı John Williams, mevcut durumun "dramatik bir adım" gerektirmediğini belirterek 50 baz puanlık artışa karşı çıktı. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, 2027 baharından önce birkaç faiz artışı beklediğini açıkladı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de ek faiz artışlarına sıcak baktığını ifade etti.

Fed Başkanı Kevin Warsh ise 28 Ekim'deki basın toplantısında bankanın sonraki adımlarına ilişkin net bir sinyal vermemişti.

FED ARALIK'TA FAİZ ARTIRACAK MI?

Piyasalar, Fed'in Aralık toplantısında faiz artırmasını güçlü bir ihtimal olarak görüyor. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Aralık'ta faiz artışı olasılığını yüzde 95 civarında fiyatlıyor.

FED ARALIK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed'in yılın son toplantısı 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı 9 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.

FED TUTANAKLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Fed tutanakları, faiz kararının arka planında yetkililerin ekonomi, enflasyon ve istihdam konusundaki değerlendirmelerini ortaya koyuyor. Tutanaklar, Fed'in gelecek toplantılarda izleyeceği faiz politikasına ilişkin önemli ipuçları içerdiği için dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarında fiyat hareketlerine yol açabiliyor.