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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) brüt rezervleri, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle 13 Kasım itibarıyla 159 milyar dolara düştü. Savaş öncesinde 210 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervlerdeki yaklaşık 51 milyar dolarlık gerilemenin 32 milyar dolarlık bölümünün altın fiyatlarındaki değer kaybından kaynaklandığı belirtildi. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların TCMB rezervleri üzerindeki etkisinin devam edeceğine dikkat çekti.

MERKEZ BANKASININ REZERVLERİNDE 51 MİLYAR DOLARLIK GERİLEME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının brüt rezervleri, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve altın fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geriledi. Savaş öncesinde 210 milyar dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler, 13 Kasım itibarıyla 159 milyar dolara indi. Rezervlerdeki yaklaşık 51 milyar dolarlık düşüşün 32 milyar dolarlık kısmının altın değerleme etkisinden kaynaklandığı ifade edildi.

TCMB'nin rezerv ve likidite yönetiminde aktif, esnek ve kontrollü bir politika izlemesine rağmen küresel piyasalardaki gelişmeler rezervlerin seyrinde belirleyici oldu. Jeopolitik riskler, uluslararası sermaye hareketleri, cari işlemler dengesi ve altın fiyatlarındaki değişimler rezervlerin artış ve azalışında etkili faktörler arasında yer aldı. Merkez Bankasının brüt rezervleri, 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

DOLAR ENDEKSİ 20 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Küresel piyasalarda doların güç kazanması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dolar endeksi 104 seviyesini aşarak yaklaşık 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünyadaki merkez bankaları finansal ve jeopolitik risklere karşı korunmak, rezervlerini çeşitlendirmek ve uzun vadeli değerlerini korumak amacıyla altın alımlarına yönelirken doların değer kazanması altın fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enflasyon endişelerini artırması ve uluslararası piyasalardaki satış dalgası da rezervlerin dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu.

ALTININ ONS FİYATI YÜZDE 15'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Altının ons fiyatı bu yıl yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti. Son bir haftada yaşanan ilave düşüş ve küresel piyasalarda risk algısının bozulması da Merkez Bankasının rezervlerindeki gerilemeyi destekleyen faktörler arasında gösterildi.

TCMB, mevcut piyasa koşullarında altın-döviz swapı ve Türk lirası-döviz swapı gibi işlemlerle rezerv yönetiminde kullandığı araçları çeşitlendiriyor. Altının toplam rezervler içerisindeki payının yüzde 60'ın üzerinde olması ise fiyat hareketlerinin toplam rezervler üzerindeki etkisini artırıyor.

Geçmiş dönemlerde de sermaye çıkışlarının yaşandığı süreçlerde rezervlerde düşüş görülürken, küresel belirsizliklerin azalmasıyla birlikte rezervlerin yeniden toparlandığı kaydediliyor.

UZMAN İSİM REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRDİ

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, TCMB'nin geçmiş yıllarda altın rezervlerini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

2024 yılının başında altın rezervlerinin brüt döviz rezervlerinin neredeyse yarısına karşılık geldiğini hatırlatan Doğan, altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişle birlikte bu oranın 1,5 katına kadar çıktığını ifade etti.

Altın fiyatlarındaki yükselişin TCMB'nin toplam rezervlerinin tarihi zirvelere ulaşmasında önemli rol oynadığını belirten Doğan, yılın ilk çeyreğinden sonraki süreçte Merkez Bankasının altın swap işlemleri ve altın satışlarıyla rezerv optimizasyonuna yöneldiğini söyledi.

Doğan, rezervlerdeki son düşüşün temel nedenlerinden birinin altın fiyatlarındaki değer kaybı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Buna rağmen fiziki olarak bulunan altın fiyatlarındaki değer kaybından kaynaklı son dönemde rezervlerde bir düşüş gördük. Bu rezervlerdeki azalıştaki ana etkenlerden bir tanesi altın fiyatlarının düşmesi oldu. Rezervlerde altın bulunduğu müddetçe altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, rezerv üzerinde belirleyici olmaya devam edecek."

"ALTIN FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR REZERVLERE YANSIYACAK"

Rezervlerde bulunan altınların tamamının satılmasının veya farklı bir yatırım aracına geçilmesinin mümkün olmadığını belirten Doğan, optimizasyon çalışmaları kapsamında rezervlerin dönemsel olarak artıp azalabileceğini söyledi.

Dünya genelindeki merkez bankalarının da altın rezervlerini artırdığına dikkat çeken Doğan, özellikle Çin Merkez Bankasının altın fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde dahi alımlarını sürdürdüğünü aktardı.

TCMB'nin rezervlerindeki altın payının yüksek olması nedeniyle ek rezerv artışına gidilmediğini belirten Doğan, altın swap işlemleri ve satışlarla rezerv optimizasyonunun sağlanmaya çalışıldığını ifade etti.

Doğan, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "TCMB'nin rezervi içerisindeki altın payının yüksek olması nedeniyle bu dönemde ek rezerv artışı söz konusu olmadı. Hatta dediğim gibi dönem dönem swap işlemleri ve altın satışlarıyla da bu rezerv optimizasyonu sağlanmaya çalışıldı. Bu nedenle altın fiyatlarındaki her dalgalanma rezervlerde altın bulunduğu müddetçe toplam rezervde de dalgalanmaya getirecektir. Bunu normal olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum."

TÜRK LİRASINA TALEP İSTİKRARINI KORUYOR

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen yurt içindeki döviz talebinin sınırlı kaldığı belirtildi. Türk lirasına yönelik talebin istikrarlı seyrini sürdürmesi, ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların kazanımları arasında değerlendiriliyor.

TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ve makroihtiyati çerçevesinin de Türk lirası cinsinden varlıklara yönelik talebi desteklediği ifade ediliyor. Küresel piyasalardaki risk algısının normalleşmesiyle birlikte rezervlerin yeniden artış göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi