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Kredi kartı azami akdi faiz oranı, 1 Aralık 2026'dan itibaren dönem borcu 30 bin liranın altında olan kartlarda aylık yüzde 3,08'e düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) 24 Kasım 2026'da kamuoyuna yansıyan tablosuna göre 30 bin ile 180 bin lira arasındaki borçta üst sınır yüzde 3,58, 180 bin liranın üzerindeki borçta yüzde 4,08 oldu. Oranları belirleyen referans oran yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e indirildi.

KREDİ KARTI FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Yeni oranlar Türk lirası kredi kartlarında dönem borcuna göre üç dilimde uygulanıyor. Kasım ayına göre her dilimde akdi faiz ve gecikme faizi 0,17 puan aşağı çekildi:

30 bin liranın altı: Akdi faiz yüzde 3,25'ten 3,08'e, gecikme faizi yüzde 3,55'ten 3,38'e indi.

30 bin ile 180 bin lira arası: Akdi faiz yüzde 3,75'ten 3,58'e, gecikme faizi yüzde 4,05'ten 3,88'e indi.

180 bin liranın üzeri: Akdi faiz yüzde 4,25'ten 4,08'e, gecikme faizi yüzde 4,55'ten 4,38'e indi. Kurumsal kartlarda dönem borcuna bakılmadan bu dilimin oranı geçerli.

NAKİT AVANS VE KMH FAİZİ KAÇ OLDU?

Kredi kartıyla nakit çekimde ve kredili mevduat hesabında (KMH) azami akdi faiz yüzde 4,25'ten 4,08'e, gecikme faizi yüzde 4,55'ten 4,38'e düştü. Yabancı para kredi kartlarında ise akdi faiz yüzde 2,98'den 2,86'ya, gecikme faizi yüzde 3,28'den 3,16'ya indi.

YENİ ORANLAR NE ZAMAN GEÇERLİ?

Tablodaki oranlar 1 Aralık 2026'dan itibaren uygulanacak. Kasım ayı boyunca önceki oranlar geçerli kalıyor. Bunlar bankaların uygulayabileceği üst sınırlar; bir banka tablodaki orandan daha düşük faiz belirleyebilir ama daha yüksek faiz isteyemez.

KREDİ KARTI FAİZ ORANI NEDİR, NASIL BELİRLENİYOR?

Akdi faiz, hesap özetindeki dönem borcunun tamamı ödenmediğinde kalan tutara işleyen faizdir. Gecikme faizi ise asgari ödeme tutarının ödenmeyen kısmına uygulanır, bu yüzden akdi faizden daha yüksektir. İki oranın üst sınırını da Tcmb, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ çerçevesinde hesaplanan referans orana göre belirliyor. Aralık için bu referans oran yüzde 2,94 oldu.

KREDİ KARTI FAİZ ORANI NEREDEN BAKILIR?

Güncel üst sınırlar TCMB'nin internet sitesinde, İstatistikler bölümündeki "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları" sayfasında yayımlanıyor. Bankanın kendi kartınıza uyguladığı oran ise hesap özetinde ve bankanın internet sitesindeki ücret ve faiz tablosunda yazıyor.