(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Karabat, "Dünya ticaret savaşlarına, enerji krizlerine ve jeopolitik çatışmalara hazırlanıyor. Küresel sermaye ve üretim dengeleri yeniden kuruluyor. AKP iktidarı ise Türkiye'yi bu mücadeleye hazırlamak yerine otokratik rejimini tahkim etmekle meşgul" dedi.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin küresel ekonomik gelişmeler karşısında kırılgan hale geldiğini savunarak, Türkiye'nin ekonomik bir fırtınanın eşiğinde olduğunu belirtti.

Özgür Karabat, "Dünya ticaret savaşlarına, enerji krizlerine ve jeopolitik çatışmalara hazırlanıyor. Küresel sermaye ve üretim dengeleri yeniden kuruluyor. AKP iktidarı ise Türkiye'yi bu mücadeleye hazırlamak yerine otokratik rejimini tahkim etmekle meşgul" ifadelerini kullandı.

Muhalefete yönelik yargı süreçlerinin, demokrasinin aşındırılmasının ve kurumların siyasallaştırılmasının Türkiye'nin geleceğini olumsuz etkilediğini ileri süren Karabat, "Türkiye'nin geleceği iktidarın siyasi bekasına feda ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE YAKLAŞIK 51 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ"

Merkez Bankası rezervlerindeki gerilemeye işaret eden Karabat, şubat sonunda 210 milyar dolar düzeyinde olan brüt rezervlerin 13 Kasım haftasında yaklaşık 159 milyar dolara gerilediğini kaydetti. Karabat, "Yaklaşık 51 milyar dolarlık düşüş! Bu gerilemenin önemli bölümü altın fiyatlarındaki değişimden kaynaklansa da swap hariç net rezervlerin yaklaşık 28 milyar dolar seviyesinde olması kırılganlığı gösteriyor. Türkiye'nin dış şoklara karşı savunma gücü oldukça zayıf" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış borç ödemeleri, enerji ithalatı, üretimin ithal girdilere bağımlılığı ve dış finansman ihtiyacı nedeniyle sürekli dövize ihtiyaç duyduğunu belirten Özgür Karabat, siyasi belirsizliğin sermaye çıkışı riskini artırdığını kaydederek, "Kırılganlık riskini ve döviz ihtiyacını gören devletler AKP'den taviz üzerine taviz koparıyor" dedi.

"RİSK PRİMİ YÜKSELİYOR, BORÇLANMA MALİYETLERİ AĞIRLAŞIYOR"

Piyasalardan gelen sinyallerin de olumsuz olduğunu ifade eden Karabat, Türkiye'nin 5 yıllık CDS priminin yeniden 250 baz puanın üzerine çıktığını, 10 yıllık devlet tahvilinin faizinin 20 Kasım'da yüzde 36,29 olduğunu, Merkez Bankası'nın politika faizinin ise yüzde 36 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin hukuki ve siyasi belirsizlik olduğunu savunan Karabat, muhalefete yönelik yargı süreçlerinin yalnızca demokrasiye değil, ekonomiye de ağır maliyetinin bulunduğunu belirtti. Özgür Karabat, "Hukukun güvencesi olmayan ülkede sermaye neden uzun vadeli yatırım yapsın? Demokrasiyi zayıflatan iktidar ekonomiyi de zayıflatıyor" değerlendirmesini yaptı.

"SANAYİSİZLEŞME RİSKİ BÜYÜYOR"

Özgür Karabat, Türkiye ekonomisinin, "yüksek faiz, yüksek borçlanma maliyeti ve zayıflayan yatırım iştahı arasında sıkıştığını" öne sürerek, sanayicinin krediye ulaşmakta zorlandığını, KOBİ'lerin finansman maliyetleri altında ezildiğini kaydetti.

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranının yüzde 74,4 düzeyinde olduğunu belirten Karabat, "Üretim yerine finansman maliyetleri konuşuluyor. Türkiye'nin rekabet gücü aşınıyor, sanayisizleşme riski büyüyor. Fabrika üretmezse Türkiye nasıl kalkınacak?" diye sordu.

"FON KRİZİ TÜM EKONOMİYE YANSIMAYA BAŞLADI"

Fon krizine de değinen Karabat, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyeye alınmasının sermaye piyasalarına ağır bir güven darbesi vurduğunu ifade etti. Karabat, "Merkez Bankası bile fon piyasasındaki gelişmelerin yayılma riskini sınırlamak için önlemler almak zorunda kaldı. Önlemler işe yaramadı, fon krizi tüm ekonomiye yansımaya başladı. Denetim nerede? Sorumlular nerede? Yatırımcının kaybının hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK SAVUNMA HATLARI YETERİNCE GÜÇLÜ DEĞİL"

Küresel ekonomik gelişmelere de dikkati çeken Özgür Karabat, ABD'nin teknoloji ve sanayisini korumaya çalıştığını, Çin'in üretim gücünü artırdığını, Avrupa'nın ise enerji dönüşümüne ve stratejik sektörlerine yatırım yaptığını belirtti.

Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimi, verimlilik ve sermaye birikimi alanlarında ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Karabat, "Sanayicinin rekabet gücü aşınırken iktidarın önceliği muhalefeti yargı yoluyla kuşatmak. Dünya geleceği inşa ediyor, AKP kendi siyasi geleceğini kurtarmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış şoklara giderek daha açık hale geldiğini belirten Karabat, petrol fiyatlarında sert artış, küresel faizlerde yükseliş, yeni ticaret engelleri veya bölgede yaşanabilecek büyük bir çatışmanın cari açığı, döviz talebini, enflasyonu ve finansman maliyetlerini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti. Karabat, "Böyle dönemlerde güçlü rezervlere, sağlam bütçeye, rekabetçi sanayiye ve güvenilir kurumlara ihtiyaç var. Türkiye'nin ekonomik savunma hatları yeterince güçlü değil" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yıllardır biriken yapısal sorunlarına rezerv baskısı, bütçe açığı, yüksek borçlanma maliyetleri ve fon krizinin eklendiğini belirten Karabat, "Hukuki güvenceler aşındırıldı. Kurumların bağımsızlığı tartışmalı hale geldi. Üretim ve teknoloji yatırımlarında istenen dönüşüm sağlanamadı. Türkiye'yi kırılgan hale getiren bu düzenin siyasi sorumluluğu AKP iktidarındadır" dedi.

"2027'YE HANGİ PARAYLA GİRİYORUZ?"

Özgür Karabat, 2027 yılına girerken Türkiye ekonomisinin olası bir küresel krize karşı nasıl dayanabileceğini sorgulayarak, şunları kaydetti:

"Rezervler zayıflarken, CDS 250 baz puanın üzerine çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi politika faizini aşarken, bütçe trilyonlarca lira açık verirken Türkiye yeni bir küresel krize nasıl dayanacak? Dünya ekonomik savaşa hazırlanırken AKP neden otokratik rejim inşasıyla meşgul? Bu ülkenin ihtiyacı daha fazla siyasi baskı değil; hukuk, demokrasi, güven, üretim ve güçlü kurumlardır. Türkiye'nin geleceği hiçbir iktidarın bekasından daha değersiz değildir."