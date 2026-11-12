Fatih Karahan kimdir? Fatih Karahan enflasyon raporunda ne açıkladı?

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Merkez Bankası, 2026'yı yüzde 29,5 enflasyonla kapatmayı bekliyor. Banka Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım 2026'da yılın son Enflasyon Raporu'nu sunarken yıl sonu tahmininin yüzde 28'den bu seviyeye çekildiğini açıkladı.

Gelecek yıllar için de rakamlar yükseldi. 2027 tahmini yüzde 15'ten yüzde 21'e, 2028 tahmini yüzde 9'dan yüzde 13,5'e çıktı.

FATİH KARAHAN ENFLASYON RAPORUNDA NE AÇIKLADI?

Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,5'e yükseltildiğini açıkladı. Karahan sunumda "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik" dedi.

Gıda enflasyonu tahmini de değişti: 2026 için yüzde 28,5'ten yüzde 31,3'e, 2027 için yüzde 19'dan yüzde 24'e çıktı. Banka, 2027 için ortalama petrol fiyatı varsayımını da 76,4 dolardan 86,7 dolara yükseltti.

Karahan'a göre enerjiden gelen arz şokları manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor. Ana eğilim ise üçüncü çeyrekte yüzde 1,8'e geriledi ve ekimde bu seviyede kaldı. Karahan, sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğini söyledi.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başkanı. İktisatçı olan Karahan, kariyerinin büyük bölümünü ABD'de geçirdi; on yıl New York Federal Rezerv Bankası'nda çalıştı, ardından Amazon'a geçti.

2023 yazında Türkiye'ye dönüp Merkez Bankası'nda başkan yardımcısı oldu. Yaklaşık altı ay sonra bankanın başına getirildi.

FATİH KARAHAN NERELİ?

Fatih Karahan Eskişehirli. 1982'de Eskişehir'de doğdu.

FATİH KARAHAN NEREDE OKUDU?

Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi'nden 2006'da mezun oldu. Burada matematik ve endüstri mühendisliği bölümlerini birlikte bitirdi.

Ekonomiye ABD'de geçti. Pennsylvania Üniversitesi'nde iktisat alanında yüksek lisans ve doktora yaptı, doktorasını 2012'de tamamladı.

FATİH KARAHAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Fatih Karahan, 2012-2022 arasında New York Fed'de ekonomist, Emek ve Ürün Piyasası Araştırmaları bölüm başkanı ve para politikası danışmanı olarak çalıştı. Bu yıllarda Columbia Üniversitesi ile New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı ders verdi.

2022'de Amazon'a kıdemli ekonomist olarak geçti ve aynı yılın kasım ayında şirketin baş ekonomisti oldu. 28 Temmuz 2023'te TCMB başkan yardımcılığına atandı.

FATİH KARAHAN NE ZAMAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLDU?

Fatih Karahan, Şubat 2024'te Merkez Bankası Başkanı oldu. Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılmasının ardından atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve Karahan, başkan yardımcılığından bankanın en üst koltuğuna geçti.