Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şahap Kavcıoğlu, 1967 Bayburt doğumlu bir bankacı ve akademisyen. Uzun yıllar özel ve kamu bankalarında üst düzey görevlerde bulunan Kavcıoğlu, Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Bayburt milletvekili seçildi. Kavcıoğlu daha sonra Mart 2021 ile Haziran 2023 arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı, 9 Haziran 2023'ten itibaren ise BDDK Başkanlığı görevini yürüttü. Kavcıoğlu, 11 Kasım 2026'da kendisi ve kurum hakkındaki iddiaları gerekçe göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevden affını istedi. Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, milletvekili mi, partili mi ve neden görevden affını istedi soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nde denetim uzmanlığı eğitimi aldı. İngiltere'deki Hastings College'da işletme eğitimi gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2014 yılında doçent, 2019 yılında ise makroekonomi alanında profesör unvanını aldı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1967 doğumlu olan Şahap Kavcıoğlu, 59 yaşında.

ŞAHAP KAVCIOĞLU NERELİ?

Şahap Kavcıoğlu, Bayburtlu.

ŞAHAP KAVCIOĞLU MİLLETVEKİLİ Mİ?

Şahap Kavcıoğlu şu anda milletvekili değil. Kavcıoğlu, Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Bayburt milletvekili seçilerek TBMM'nin 26. döneminde görev yaptı. Kavcıoğlu'nun milletvekilliği, 2018 genel seçimleriyle sona erdi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU PARTİLİ Mİ?

Şahap Kavcıoğlu, siyasi kariyerinde AK Parti'den milletvekilliği yaptı. Milletvekilliği döneminin ardından Merkez Bankası ve BDDK gibi bağımsız kurumların başkanlığında görev aldı. Kavcıoğlu'nun güncel olarak aktif bir parti görevi bulunmuyor.

ŞAHAP KAVCIOĞLU'NUN KARİYERİ

Şahap Kavcıoğlu, bankacılık kariyerine Esbank'ta müfettiş yardımcısı olarak başladı. Burada müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından Halkbank'ta İstanbul Bölge Koordinatörü ve çeşitli birimlerde genel müdür yardımcısı olarak çalıştı.

2015 yılında AK Parti'den Bayburt milletvekili seçilen Kavcıoğlu, Ağustos 2018'de VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne getirildi. 20 Mart 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Kavcıoğlu, bu görevi Haziran 2023'e kadar sürdürdü. 9 Haziran 2023'te ise BDDK Başkanlığı'na atandı.