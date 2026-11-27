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Küresel ekonomide 2026'nın başında hakim olan "faiz indirimleri sürecek" senaryosu, enerji maliyetlerindeki sert yükseliş ve küresel ölçekte yeniden hızlanan enflasyonun ardından yerini parasal sıkılaşma beklentilerine bıraktı.

AA muhabirinin büyük merkez bankalarının açıklamaları ile uluslararası finans kuruluşlarının raporlarından derlediği verilere göre, son enerji şoklarının etkisiyle ABD'den Avrupa'ya ve İngiltere'ye kadar büyük ekonomilerde enflasyonun merkez bankalarının hedeflerinden hızla uzaklaşması, küresel para politikası patikasını kökten değiştirdi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatını tehdit etmesiyle ekim ayında varil başına 110 doların üzerine tırmanan Brent petrolün fiyatı, kasım sonu itibarıyla 90 dolar civarına gerilese de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 45 yukarıda seyrediyor.

Avrupa'da gösterge niteliğindeki Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de megavatsaat başına 100 avro eşiğini aşarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test eden doğal gaz fiyatları, kasım sonunda 88 avro bandında tutunurken yıllık bazda yüzde 160'ın üzerinde artış kaydetti.

Enerji maliyetlerindeki bu sıçramanın tetiklediği fiyat baskılarıyla ekim ayında yıllık enflasyonun Avro Bölgesi'nde yüzde 4 seviyesine yükselmesi, İngiltere'de yukarı yönlü baskıların artması ve ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, büyük ekonomilerde faiz artışı beklentilerini yeniden güçlendirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), kasım başında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltirken, para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık toplantısında yeniden faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 95'in üzerinde fiyatlanmaya başladı. Benzer şekilde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da yılı yeni bir faiz artışıyla kapatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin kasım ayında yüzde 5 eşiğini test ederek küresel borçlanma maliyetlerini yukarı çektiği bu yeni konjonktürde, merkez bankalarının enflasyonla mücadele uğruna büyümeden ne kadar taviz vereceği küresel piyasaların ana gündem maddesi haline geldi.

S&P Global ve Avrupa Komisyonunun Sonbahar 2026 projeksiyonları ile Wall Street ve Londra merkezli başekonomistlerin değerlendirmeleri de büyük merkez bankalarının eş zamanlı sıkılaşma adımlarının 2027 yılı küresel büyüme tahminleri üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırdığına işaret ediyor.

Merkez bankalarından "şahin" mesajlar

Orta Doğu ve İran merkezli jeopolitik gerilimlerin tetiklediği enerji şokunun ardından para politikası yapıcılarından gelen açıklamalar, sıkılaşma döngüsünün henüz tamamlanmadığına işaret ediyor.

ECB'nin Kasım 2026 Finansal İstikrar Raporu'nda, artan enerji fiyatlarının enflasyonu körüklediği ve dünya genelindeki büyük merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırdığı belirtilirken, piyasa katılımcılarının önümüzdeki dönemde yeni faiz artışları beklediği kaydedildi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel de son değerlendirmesinde, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Avro Bölgesi enflasyonunun yüzde 4 civarında seyrettiğini belirterek, orta vadeli enflasyon hedefine ulaşmak için "faiz vidasını daha da sıkabilecekleri" mesajını verdi.

ABD tarafında ise Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) ekim ayı sonundaki toplantısına ilişkin tutanaklar, üyelerin büyük çoğunluğunun önümüzdeki aylarda ek faiz artışı gerekebileceği konusunda hemfikir olduğunu gösterdi. Tutanaklarda, enflasyon verilerinin olumsuz gelmesi halinde aralık toplantısında 25 baz puandan daha büyük bir artışın dahi masada olduğu vurgulandı.

37 büyük merkez bankasından 17'si yeniden faiz artırdı

Önde gelen uluslararası yatırım bankaları ve araştırma kuruluşlarının raporları da enerji şokunun küresel para politikaları üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

J.P. Morgan tarafından yayımlanan "2027 Görünüm Raporu"nda, küresel enerji akışındaki aksamaların ve petrol fiyatlarındaki sert sıçramanın enflasyon baskılarını kalıcı hale getirdiği belirtildi. Raporda, dünya genelinde izlenen 37 büyük merkez bankasından 17'sinin yeniden faiz artırdığına ve küresel tahvil getirilerinin son on yılların en yüksek seviyelerine ulaştığına dikkat çekildi.

Morgan Stanley Research'ün 2027 Küresel Ekonomik Görünüm analizinde ise Körfez'deki gerilimin tırmanmasıyla enerji fiyatlarında yaşanacak yeni bir dalganın merkez bankalarını daha fazla sıkılaşmaya zorlayabileceği uyarısı yapıldı. Analizde, enerji maliyetlerinin çekirdek enflasyona yerleşmesi halinde ABD ve Avrupa ekonomilerinin 2027'de resesyon riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

"Enflasyon yukarı yönlü hareketini sürdürürse aralıkta artış kaçınılmaz"

BlackRock Yatırım Enstitüsü analistleri, ABD'nin net enerji ihracatçısı konumu nedeniyle Avrupa'ya kıyasla enerji şokuna karşı daha korunaklı olduğunu belirtti. Kurum, Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık ölçülü bir artışa gideceğini ve 2027'nin ilk yarısında bir artış daha yapacağını öngörürken, ECB'nin de aralık ayında faiz artırmasını bekliyor.

ING Think ve KPMG International analizlerinde ise ham petrol akışındaki kısmi normalleşmeye rağmen dizel, jet yakıtı ve benzin fiyatlarının yüksek kalmasının çekirdek enflasyonu beslediği kaydedildi.

"Küresel sıkılaşma dalgasına karşın Çin gevşeme patikasında kalacak"

ING ekonomistleri James Knightley, James Smith, Carsten Brzeski, Chris Turner ve Lynn Song tarafından hazırlanan küresel merkez bankaları değerlendirmesinde, büyük merkez bankalarının 2027 yol haritasına ilişkin öngörülere yer verildi.

Analizde, güçlü büyüme ve düşük işsizlik ortamında Fed'in ekim toplantısını pas geçmesinin ardından aralıkta son bir faiz artışı yapacağı, sonrasında ise 2027 yılı boyunca uzun süreli bir bekleme sürecine geçeceği öngörüldü. Ekonomistler, ek faiz artışlarının Orta Doğu'daki gerilimi veya teknoloji yatırımlarını yavaşlatmayacağına dikkati çekti.

Avrupa cephesinde ise ECB için aralık ayında yeni bir faiz artışının neredeyse kesinleştiği belirtilirken, 2027 görünümünün Orta Doğu'daki savaşın süresi ve enerji fiyatlarının genele yayılan enflasyona yol açıp açmayacağına bağlı olduğu vurgulandı. Baz senaryoda, 2027'de enerji fiyatlarının gerilemesiyle ECB'nin yıl sonuna doğru yeniden faiz indirimini gündeme alabileceği ifade edildi.

Kasım başında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artıran BoE'nin şubat ayında bir artış daha yapmasının beklendiği aktarılan değerlendirmede, enerji krizinin derinleşmesi halinde bu adımın aralık ayına çekilebileceği kaydedildi.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ), ekim ayında enflasyonun yüzde 2'lik hedefine ulaşmasının ardından aralık ve mart toplantılarında 25'er baz puanlık artışlarla politika faizini yüzde 1,75'lik nötr seviyeye taşıyacağı tahmin edildi.

Analizde ayrıca, küresel sıkılaşma baskısına rağmen Çin Merkez Bankasının (PBoC) zayıf iç talep ve düşük enflasyon nedeniyle gevşeme modunda kalacağı ve 2027 ortasında 10 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörüsüne yer verildi.

Kaynak: AA