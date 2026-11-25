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Altında geçen hafta başlayan sert satış dalgası, kısa süreli toparlanmanın ardından yeniden hız kazandı. Fed yetkililerinin faiz artırımına işaret eden açıklamaları ve küresel borsalardaki dalgalanma, değerli metal üzerindeki baskıyı artırıyor.

ALTIN REKORDAN YÜZDE 36 GERİLEDİ

Spot altın bu sabah saat 09.01 itibarıyla ons başına 3.523,32 dolardan işlem gördü. Ons altın Ocak ayında 5.515 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bugünkü fiyat bu rekorun 1.992 dolar, yani yaklaşık yüzde 36 altında. Gram altın aynı saatte 5.746,30 liradan işlem gördü.

Altın dün de yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 3.556,82 dolara gerilemişti. Pazartesi günü dipten alımlarla yüzde 4'e yakın yükselen fiyat, bu kazancın tamamını iki günde geri verdi. Altın geçen hafta yüzde 9,2 düşüşle son 8 ayın en kötü haftasını geçirmiş, 20 Kasım'da Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Bugün ons altın 3.533 ile 3.575 dolar arasında dalgalandı. Gün içi fark 42 dolar oldu, bu da yaklaşık yüzde 1,2'lik bir harekete karşılık geliyor. Gram altında gün içi bant 5.757 ile 5.823 lira arasında oluştu.

1. NEDEN: FED'DEN FAİZ ARTIRIMI SİNYALİ

Düşüşün başlıca nedeni, Fed'in 9 Aralık'taki toplantısında faiz artıracağı beklentisi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar Aralık'ta 25 baz puanlık bir artışı neredeyse kesin olarak fiyatlıyor. New York Fed Başkanı John Williams 23 Kasım'da yüksek enflasyonun daha sıkı bir para politikasını gerektirdiğini söyledi. Williams, artışların hızını gelecek verilerin belirleyeceğini de vurguladı. Fed Guvernörü Christopher Waller da enflasyona daha sert yanıt verilmesi gerektiğini savunarak Aralık'ta faiz artırımına destek verdi. Goldman Sachs ise Aralık ve Mart için faiz artırımı tahminini koruyor.

Faiz getirisi olmayan altın, faizlerin yükseldiği dönemlerde yatırımcı için daha az cazip hale geliyor. Güçlenen dolar da diğer para birimleriyle alım yapan yatırımcılar için altını pahalılaştırıyor.

2. NEDEN: YAPAY ZEKA HİSSELERİNDE SATIŞ DALGASI

İkinci neden, yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin endişelerle teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar. Borsada zarar eden yatırımcılar, teminat tamamlama çağrılarını karşılamak için altın gibi hızla nakde çevrilebilen varlıkları satıyor. FOREX.com analisti Fawad Razaqzada, hisse senetlerindeki düşüşün bazı yatırımcıları ek teminat için altın ve gümüş satmaya zorladığını belirtti.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altının bu süreçte güvenli liman olmaktan çok bir "likidite kaynağına" dönüştüğünü ifade etti. Satış baskısı diğer değerli metallere de yayıldı. Dün gümüş yüzde 5, platin yüzde 3,7, paladyum ise yüzde 4,6 değer kaybetti.

3. NEDEN: GÜMRÜK VERGİSİ BELİRSİZLİĞİ

Üçüncü neden, ABD'nin dış ticaret politikasındaki belirsizlik. ABD Yüksek Mahkemesi 20 Şubat'ta, Başkan Donald Trump'ın acil durum yetkileri kapsamında uyguladığı küresel gümrük vergilerini 6'ya karşı 3 oyla hukuka aykırı bulmuştu. Trump yönetimi kararın ardından yüzde 10'luk geçici bir küresel gümrük vergisi getirdi. Bu verginin süresi Temmuz'da dolunca yerine farklı yasal dayanaklara sahip yeni vergiler yürürlüğe kondu. Trump önetimi, mahkemenin iptal ettiği vergilerin yerine geçecek yeni önlemler üzerinde çalışıyor. Bu durumun büyüme ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliği artırdığı değerlendiriliyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasaların odağında bugün Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak Ekim ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi var. Fed'in enflasyon takibinde öncelikli olarak izlediği bu göstergede yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 3,6 olmuştu. Oxford Economics, Ekim'de bu oranın yüzde 3,8'e yükseleceğini tahmin ediyor.

Beklentinin üzerinde gelecek bir veri, ek faiz artırımı beklentilerini güçlendirebilir. Bu durum dolar ve tahvil faizlerini yukarı iterek altın üzerindeki baskıyı artırabilir. Beklentinin altında kalacak bir veri ise altına destek verebilir.

DÜŞÜŞ NE KADAR SÜRECEK?

Analistler kısa vadede baskının sürebileceği görüşünde. Naga.com analisti Frank Walbaum, 3.500 dolar seviyesinin kalıcı olarak aşağı kırılması halinde kayıpların 3.200 dolara kadar uzayabileceği uyarısında bulundu. Bu senaryo, bugünkü fiyata göre yaklaşık yüzde 9'luk bir düşüş anlamına geliyor. Fransız bankası Natixis'in de 3.340 dolar seviyesine işaret ettiği aktarıldı.

Pepperstone'dan Weston, 3.400-3.300 dolar aralığını olası destek bölgesi olarak gösterdi. Weston'a göre alıcıların yeniden piyasaya dönmesi için ABD'de reel faizlerin istikrar kazanması, doların kalıcı olarak geri çekilmesi ve zorunlu satışların sona ermesi gerekiyor. Century Financial'dan Vijay Valecha ise altın fonlarındaki (ETF) yatırımcıların henüz pozisyonlarını tamamen kapatmadığını, bu nedenle satış baskısının bir süre daha devam edebileceğini belirtti.

Goldman Sachs analistleri, altın üzerindeki baskının zamanla tersine döneceğini, ancak bu sürecin yıl sonuna doğru daha yavaş ilerleyebileceğini öngörüyor.

UZUN VADEDE BEKLENTİ YÜKSEK

Büyük bankalar düşüşe rağmen uzun vadeli beklentilerini koruyor, ancak hedeflerini aşağı çekti. Goldman Sachs, 6 Kasım'da 2026 yıl sonu tahminini ons başına 4.650 dolardan 4.150 dolara, 2027 sonu tahminini ise 5.400 dolardan 4.800 dolara indirdi. JPMorgan 2027 sonu için 4.500 dolar, Commerzbank ise 4.100 dolar seviyesini öngörüyor.

Bu hedefler bugünkü fiyata göre yüzde 16 ile yüzde 36 arasında bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Goldman Sachs'ın beklentisinde, merkez bankalarının yüksek tutarlı altın alımlarını 2028'e kadar sürdüreceği varsayımı belirleyici rol oynuyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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