Kovan Haberleri - Kovan Haber - Haberler

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Kovan Haberleri

Kovan haber, Kovan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İsrail saldırılarında 2 okul kullanılamaz hale geldi

İsrail saldırılarında 2 okul kullanılamaz hale geldi

Kovan - 15.05.2023
İsrail saldırılarında 2 okul kullanılamaz hale geldi

İsrail saldırılarında 2 okul kullanılamaz hale geldi

Kovan - 15.05.2023
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Kovan - 14.05.2023
MANAVGAT YANGINININ SEMBOL MAHALLESİNDE SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

MANAVGAT YANGINININ SEMBOL MAHALLESİNDE SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

Kovan - 14.05.2023
Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kovan - 14.05.2023
14 Mayıs 2023 Trt1 Yayın Akışı

14 Mayıs 2023 Trt1 Yayın Akışı

Kovan - 14.05.2023
Kardeşinin düğününde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Kardeşinin düğününde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Kovan - 14.05.2023
Kardeşinin düğününde tabancayla vuruldu

Kardeşinin düğününde tabancayla vuruldu

Kovan - 13.05.2023
Depremden etkilenen arıcılara yem desteği

Depremden etkilenen arıcılara yem desteği

Kovan - 13.05.2023
Muğla'da tanıtımı yapılan Togg nişanlanacak çift için süslendi

Muğla'da tanıtımı yapılan Togg nişanlanacak çift için süslendi

Kovan - 12.05.2023
Akademik arılar, üretime başladı

Akademik arılar, üretime başladı

Kovan - 12.05.2023
Yerli Anadolu propolisi üreticisine uluslararası buluş ödülü

Yerli Anadolu propolisi üreticisine uluslararası buluş ödülü

Kovan - 12.05.2023
Çanakkale'de 264 adet sikke ele geçirildi

Çanakkale'de 264 adet sikke ele geçirildi

Kovan - 11.05.2023
Şırnak'ta 200 arıcıya arılı kovan ve malzeme desteği sağlandı

Şırnak'ta 200 arıcıya arılı kovan ve malzeme desteği sağlandı

Kovan - 11.05.2023
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Yeni yüzyıl güçlü liderliklerin ve devletlerin yüzyılı olacak

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Yeni yüzyıl güçlü liderliklerin ve devletlerin yüzyılı olacak

Kovan - 11.05.2023
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Yeni yüzyıl güçlü iktidarların yüzyılı olacak

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Yeni yüzyıl güçlü iktidarların yüzyılı olacak

Kovan - 11.05.2023
Siirt'te 295 arıcıya 11 milyon 221 bin lira tutarında arılı kovanı dağıtıldı

Siirt'te 295 arıcıya 11 milyon 221 bin lira tutarında arılı kovanı dağıtıldı

Kovan - 11.05.2023
Bal üreticilerine verilen destek yüzleri güldürdü

Bal üreticilerine verilen destek yüzleri güldürdü

Kovan - 11.05.2023
Akyurt'ta çiftçilere damızlık koç desteği

Akyurt'ta çiftçilere damızlık koç desteği

Kovan - 11.05.2023
33 şehidin acısı 30 yıldır hafızalardan silinmiyor

33 şehidin acısı 30 yıldır hafızalardan silinmiyor

Kovan - 11.05.2023
33 şehidin acısı 30 yıldır hafızalardan silinmiyor

33 şehidin acısı 30 yıldır hafızalardan silinmiyor

Kovan - 11.05.2023
ŞIRNAK'TA ARICILARA 14 MİLYON LİRALIK MALZEME DESTEĞİ

ŞIRNAK'TA ARICILARA 14 MİLYON LİRALIK MALZEME DESTEĞİ

Kovan - 10.05.2023
BAKAN KİRİŞCİ DEPREMZEDE ÇİFTÇİLERE 8,2 MİLYAR TL DESTEK VERDİK

BAKAN KİRİŞCİ DEPREMZEDE ÇİFTÇİLERE 8,2 MİLYAR TL DESTEK VERDİK

Kovan - 10.05.2023
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Depremzede Çiftçilere 11 İlde 8,2 Milyar TL Destek Verdik

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Depremzede Çiftçilere 11 İlde 8,2 Milyar TL Destek Verdik

Kovan - 10.05.2023
Depremzede çiftçilere 11 ilde toplam 8,2 milyar TL'lik destek verildi

Depremzede çiftçilere 11 ilde toplam 8,2 milyar TL'lik destek verildi

Kovan - 10.05.2023
Bakan Kirişci, deprem bölgesinde hayvan dağıtımına başlanacağını duyurdu Açıklaması

Bakan Kirişci, deprem bölgesinde hayvan dağıtımına başlanacağını duyurdu Açıklaması

Kovan - 10.05.2023
Selçuklu Belediyesi arıcılığa destek oluyor

Selçuklu Belediyesi arıcılığa destek oluyor

Kovan - 09.05.2023
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kırşehir'de tarım sektörü temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kırşehir'de tarım sektörü temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Kovan - 08.05.2023
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Hayvan Alımına Hibe Desteği Verecek

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Hayvan Alımına Hibe Desteği Verecek

Kovan - 08.05.2023
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den hayvan yetiştiricilerine hibe müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den hayvan yetiştiricilerine hibe müjdesi

Kovan - 08.05.2023
Antalya'da arıcılık eğitimi düzenlendi

Antalya'da arıcılık eğitimi düzenlendi

Kovan - 06.05.2023
Büyükşehir Belediyesi'nden modern arıcılık eğitimi

Büyükşehir Belediyesi'nden modern arıcılık eğitimi

Kovan - 06.05.2023
BAKAN KİRİŞCİ'DEN AKŞENER'E ALLAH SENİ ISLAH ETSİN

BAKAN KİRİŞCİ'DEN AKŞENER'E ALLAH SENİ ISLAH ETSİN

Kovan - 05.05.2023
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İYİ Parti lideri Akşener'in tarım ithalatı iddialarına yanıt verdi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İYİ Parti lideri Akşener'in tarım ithalatı iddialarına yanıt verdi

Kovan - 05.05.2023
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Akşener'e tepki

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Akşener'e tepki

Kovan - 05.05.2023
34 arı kovanını çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

34 arı kovanını çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Kovan - 05.05.2023
Tunç Soyer: 'Bu, Refah ile Yoksulluk Arasında Bir Seçim Olacak. Demokrasi ve Tek Adam Rejimi Arasında Seçim Yapacağız. Biz, Demokrasiyi Seçeceğiz'

Tunç Soyer: "Bu, Refah ile Yoksulluk Arasında Bir Seçim Olacak. Demokrasi ve Tek Adam Rejimi Arasında Seçim Yapacağız. Biz, Demokrasiyi Seçeceğiz"

Kovan - 05.05.2023
Tunç Soyer: 'Bu, Refah ile Yoksulluk Arasında Bir Seçim Olacak. Demokrasi ve Tek Adam Rejimi Arasında Seçim Yapacağız. Biz, Demokrasiyi Seçeceğiz'

Tunç Soyer: "Bu, Refah ile Yoksulluk Arasında Bir Seçim Olacak. Demokrasi ve Tek Adam Rejimi Arasında Seçim Yapacağız. Biz, Demokrasiyi Seçeceğiz"

Kovan - 05.05.2023
Tokat'ta çalınan 34 arı kovanını jandarma buldu

Tokat'ta çalınan 34 arı kovanını jandarma buldu

Kovan - 04.05.2023
Bakan Varank: 14 Mayıs'ta yine doğru tercih yapılacaktır (2)

Bakan Varank: 14 Mayıs'ta yine doğru tercih yapılacaktır (2)

Kovan - 03.05.2023
Bakan Varank: 14 Mayıs'ta yine doğru tercih yapılacaktır (2)

Bakan Varank: 14 Mayıs'ta yine doğru tercih yapılacaktır (2)

Kovan - 03.05.2023
Vucic, Sırbistan'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Vucic, Sırbistan'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Kovan - 03.05.2023
Mardin'de bal üreticilerine verilen destek yüzleri güldürdü

Mardin'de bal üreticilerine verilen destek yüzleri güldürdü

Kovan - 03.05.2023
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: '700 bin kamu işçisi ile seçim öncesi toplu sözleşme imzalanacak'

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "700 bin kamu işçisi ile seçim öncesi toplu sözleşme imzalanacak"

Kovan - 03.05.2023
Başkan Ergün Soma'da temaslarda bulundu

Başkan Ergün Soma'da temaslarda bulundu

Kovan - 03.05.2023
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: '700 bin kamu işçisi ile seçim öncesi toplu sözleşme imzalanacak'

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "700 bin kamu işçisi ile seçim öncesi toplu sözleşme imzalanacak"

Kovan - 03.05.2023
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması

Kovan - 03.05.2023
Mardin'de bal üreticilerine destek

Mardin'de bal üreticilerine destek

Kovan - 03.05.2023
AK Parti Milletvekili adayı Faruk Çelik'e Mayıs ayında kar tatlısı ikramı

AK Parti Milletvekili adayı Faruk Çelik'e Mayıs ayında kar tatlısı ikramı

Kovan - 03.05.2023
Camili köyü sakinleri AK Parti Artvin Milletvekili adayı Faruk Çelik'ten tünel istedi

Camili köyü sakinleri AK Parti Artvin Milletvekili adayı Faruk Çelik'ten tünel istedi

Kovan - 03.05.2023
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