Kovan Haberleri - Kovan Haber - Haberler

Kovan Haberleri
Kovan haber, Kovan son dakika haberleri ve gelişmeleri.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Yeni yüzyıl güçlü liderliklerin ve devletlerin yüzyılı olacak
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Depremzede Çiftçilere 11 İlde 8,2 Milyar TL Destek Verdik
Bakan Kirişci, deprem bölgesinde hayvan dağıtımına başlanacağını duyurdu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kırşehir'de tarım sektörü temsilcileriyle buluştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İYİ Parti lideri Akşener'in tarım ithalatı iddialarına yanıt verdi
Tunç Soyer: "Bu, Refah ile Yoksulluk Arasında Bir Seçim Olacak. Demokrasi ve Tek Adam Rejimi Arasında Seçim Yapacağız. Biz, Demokrasiyi Seçeceğiz"
Tunç Soyer: "Bu, Refah ile Yoksulluk Arasında Bir Seçim Olacak. Demokrasi ve Tek Adam Rejimi Arasında Seçim Yapacağız. Biz, Demokrasiyi Seçeceğiz"
Vucic, Sırbistan'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "700 bin kamu işçisi ile seçim öncesi toplu sözleşme imzalanacak"
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "700 bin kamu işçisi ile seçim öncesi toplu sözleşme imzalanacak"