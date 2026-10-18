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Tunceli'de O.A.'yı tabancayla ayağından yaraladığı iddia edilen Ö.Y. gözaltına alındı

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Tunceli'de O.A.'yı tabancayla ayağından yaraladığı iddia edilen Ö.Y. gözaltına alındı
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Tunceli'de Atatürk Mahallesi'ndeki eski adliye binası yanında akşam saatlerinde O.A., iddiaya göre otomobille gelen Ö.Y.'nin tabancayla ateş açmasıyla ayağından yaralandı. Kaçan şüpheli Ö.Y. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınırken olay yerinde 7 boş kovan bulundu.

TUNCELİ'de tabancayla ateş açılan O.A., ayağından yaralandı; kaçan şüpheli Ö.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki eski adliye binasının yanında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille bölgeye gelen Ö.Y., araçtan inerek O.A.'ya tabancayla ateş açtı. O.A. ayağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan O.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri 7 boş kovan buldu. Şüpheli Ö.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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