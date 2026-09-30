Iğdır Tuzluca'da kayısı çiçeği balının ilk hasadı Vali Taşolar'ın katılımıyla yapıldı

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Güzeldere köyünde, kayısı çiçeklerinden elde edilen ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan kayısı çiçeği balının hasadı yapıldı. Vali M. Fırat Taşolar, " Iğdır'ın kayısı bahçelerinden beslenen arılar, doğal bal yapıyorlar. Aromasıyla, tadıyla Iğdır kayısı çiçeği balı bir markadır. Bunu her yere yayıp tanıtmalıyız" dedi.

Kayısı çiçeklerinden üretilen balın hasadı için Tuzluca ilçesine bağlı Güzeldere köyünde düzenlenen programa; Vali M. Fırat Taşolar, Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş, Iğdır Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüccet Şabahat ile üreticiler katıldı. Kayısı ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Güzeldere köyünde arıcılar, sezonun ilk hasadını yaptı. Hasat edilen balı inceleyen Vali Taşolar, kayısı çiçeği balının Iğdır açısından önemli bir değer olduğunu belirtti. Taşolar, "Iğdır'ın kayısı bahçelerinden beslenen arılar, doğal bal yapıyorlar. Aromasıyla, tadıyla Iğdır kayısı çiçeği balı bir markadır. Bunu her yere yayıp tanıtmalıyız. Türkiye'nin en nadir ballarından biri, en nadide ballarından biri kayısı çiçeği balı. Her balın bir faydası var ama kayısı çiçeği balı olmuş olması hem tat olarak, rayiha olarak farklı bir şey veriyor. Biz inşallah hep beraber kayısı çiçeği balını Türkiye'de tanıtacağız. Artık bunu bütün Türkiye bilecek" diye konuştu.

IĞDIR'DA 18 BİN 183 KOVAN BULUNUYOR

Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş ise kentte arıcılığın önemli üretim alanlarından biri olduğunu belirterek, il genelindeki arıcılık faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Tingiş, "İlimizde Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı 193 üreticimiz, 18 bin 183 tane kovanımız mevcut. İlimiz genelinde 180 ton bal hasadı bekliyoruz bu yıl itibarıyla. Kayısı çiçeğiyle başlayan üretimimiz, şu anda dağlık alanlarda kekik ve gevenle devam etmekte" dedi.

YÜKSEK RAKIMDA DOĞAL BAL ÜRETİMİ'

Iğdır Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüccet Şabahat da yüksek rakımlı bölgelerde, zengin bitki çeşitliliğinden yararlanarak bal üretimi yaptıklarını söyledi. Şabahat, "Yüksek yaylalarda tamamen doğal, kimyasal ilaçlamadan uzak ve bölgeye has bitki çeşitliliğinden üretilen balları üretmekteyiz. Herhangi bir katkı olmadan, tamamen arıcıdan tüketicinin sofrasına gönderebileceğimiz kaliteli ballar üretiyoruz" diye konuştu. Şabahat, üretimin yaklaşık 2 bin 100 rakımlı bölgelerde de sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı