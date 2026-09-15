Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 'Şirketlerimizin KOVAN yazılımının kullanılmasını zorunluluk haline getiriyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı'na ilişkin, "Biz Savunma Sanayii Başkanlığı olarak şirketlerimizin KOVAN yazılımının modüler halinde kullanılmasını bir anlamda zorunluluk haline getiriyoruz" dedi.

İŞKUR, Savunma Sanayii Akademisi, HAVELSAN ve BGTS iş birliğinde, savunma sanayii kuruluşlarının kurumsal kaynak planlama (ERP) alanındaki nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla "KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı" düzenlendi. HAVELSAN Konferans Salonu'ndaki programın imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı. 18-30 yaş arasındaki lisans mezunu gençlere yönelik program kapsamında 420 ders saatlik mesleki eğitim verilmesi planlanırken, 2026 yılı içerisinde toplam 500 kişiye ulaşılması hedeflendi.

"Son 20 yılda bütün dünyada takdir edilen ve gıpta ile izlenen bir seviyeye geldik"

Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve ihracatında Türkiye'nin dünyada takdir edilen bir seviyeye ulaştığını belirten Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "Savunma sanayiinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü iradeyle, son 20 yılda bütün dünyada takdir edilen ve gıpta ile izlenen bir seviyeye geldik. Yerli ve milli teknolojileri geliştirmede ve bunların sahada ihtiyaç makamlarıyla birlikte geliştirerek teslim etmede ve bunu büyük bir koordinasyonla, Savunma Sanayii Başkanlığına kanunla verilen yetkilerle yapılarak, özel ve devlet destekli şirketlerin aldığı sorumluluklarla bu noktalara geldik. Yüzde 80'lerin üzerinde yerlilik oranıyla ve her geçen yıl rekorlar kıran ihracat rakamlarıyla, şirketlerimiz sadece teknolojileriyle değil, ürettikleri ürünlerin arkasında duran satış sonrası destekleri ile birlikte tercih edilen bir ülke konumuna geldi" açıklamasında bulundu.

"Geçtiğimiz yıl 3 kat oranda artışla, yurt dışından ülkemize dönen vatandaşlarımız oldu"

Görgün, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren şirketlerin son yıllarda ortaya koyduğu performansın sahaya hızla yansımasıyla yurt dışından Türkiye'ye dönen vatandaşların sayısında artış yaşandığını vurgulayarak, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Yüksek nitelikli ürünlerin ihracatı düşünüldüğünde, ülkemize sadece bir ekonomik girdinin sağlanması değil, diğer taraftan da entelektüel kapasitenin ülkede kalmasını, kendine fırsat bulması ve bulduğu fırsatlarla daha iyisini geliştirmek üzere çalışması için sağlanan ortam değerlendirildiğinde, bunun bedelinin ölçülemez olduğunu düşünüyorum. Özellikle son yıllarda şirketlerimizin ortaya koyduğu performans, açtığımız projeler ve projelerin sonuçlarının hızlıca sahaya yansımasıyla ülkemizde geri dönüşlerin sayısını ve oranlarını da artırdı. Bir önceki yıla göre geçtiğimiz yıl 3 kat oranda artışla yurt dışından ülkemize dönen vatandaşlarımız oldu."

"Personellerimiz, bu yazılımı kullanan şirketlerde istihdam imkanı bulacaklar"

Gelinen noktada 10'un üzerinde şirketin KOVAN yazılımını kullandığına değinen Görgün, "Nitelikli personelin istihdamı bizim sektörümüzde çok kıymetli. HAVELSAN'ın bugünkü törene konu olan ürünü, geçmişte savunma sanayii projelerinde aldığı sorumluluklarla oluşturduğu algoritma geliştirme ve yazılım geliştirme kabiliyetiyle sivil ihtiyaçları da karşılayabilecek bir ürünün yaygınlaşması için ihtiyaç duyulan istihdam konusudur. Hali hazırda 10'un üzerinde şirket bu yazılımı kullanıyor. Modüler bir yazılım; insan kaynaklarından muhasebeye, proje yönetiminden lojistiğe varan onlarca farklı modülü olan bu yazılımı, her bir modülünü ve bütününü en iyi şekilde kullanabilecek personellerimiz, bu yazılımı kullanan şirketlerde ve kullanacak şirketlerde istihdam imkanı bulacaklar" diye konuştu.

"Biz Savunma Sanayii Başkanlığı olarak şirketlerimizin KOVAN yazılımının kullanılmasını zorunluluk haline getiriyoruz"

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak KOVAN yazılımının kullanımının yaygınlaştırılmasını teşvik ettiklerini belirten Görgün, "Biz Savunma Sanayii Başkanlığı olarak şirketlerimizin KOVAN yazılımının modüler halinde kullanılmasını bir anlamda zorunluluk haline getiriyoruz. Bir anlamda zorlayarak teşvik ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı'nda kullanıyoruz ve kullandırıyoruz. Yaygınlaştıkça gelişecek, geliştikçe uluslararası ürünlere göre rekabetini artıracaktır diye değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İlk etapta 500 KOVAN uzmanının yetiştirilmesini hedefliyoruz"

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli KOVAN uzmanlarının yetiştirilmesine yönelik hazırlanan eğitim programının hayata geçirildiğini aktaran HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Kurumsal Kaynak Yönetimi alanı, dünya genelinde işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde en hızlı gelişen ve nitelikli iş gücü ihtiyacının en yüksek olduğu alanların başında gelmektedir. Bu alanda yetişmiş, sahada gerçek proje deneyimine sahip nitelikli mühendislere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bizler de bu ihtiyaçtan yola çıkarak, mühendislerin gelişimine katkı sunmak ve geleceğin yetkinliklerini bugünden kazandırmak amacıyla, KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı'nı hayata geçiyoruz. Bugün 26 kişilik ilk eğitim sınıfımızı açıyoruz. Gelecek dönem farklı şehirlerde de sınıflarımızı açacağız. Program kapsamında, ilk etapta 500 KOVAN uzmanının yetiştirilmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı