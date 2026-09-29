Iğdır Tuzluca'da kayısı çiçeği balının ilk hasadını Vali Taşolar yaptı

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Iğdır'da üretilen kayısı çiçeği balının ilk hasadı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Tuzluca ilçesine bağlı Güzeldere köyündeki bir çiftçinin kovanlarında yapılan hasada Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ve üreticiler katıldı.

Vali Taşolar, kovanları açıp ilk balı hasat ederek katılımcılara ikram etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, burada yaptığı açıklamada, kayısı çiçeği balının ardından kekik ve geven ballarının da hasadının yapılacağını söyledi.

Hasada dair bilgi veren Tingiş, "İlimizde 193 kayıtlı üreticimiz ve 18 bin 183 tane kovanımız mevcut. İlimiz genelinde bu yıl 180 ton bal hasadı bekliyoruz. Kayısı çiçeğiyle başlayan üretimimiz şu an kekik ve gevenle devam etmekte. 2026 yılının üreticilerimize bol bereketli, hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA