Adana Kozan'da 22 yaşındaki Latife Gül Kaplan, 250 kovandan bine ulaştı

ADANA (İHA) – Adana'da yaşayan 22 yaşındaki Latife Gül Kaplan, üniversiteden mezun olduktan sonra masa başı iş yerine çocukluğundan beri içinde büyüdüğü arıcılığı meslek edindi. Babasından öğrendiği arıcılığı geliştiren Kaplan, 250 kovanla başladığı işinde Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kovan sayısını bine çıkardı. Kendi işinin patronu olmayı tercih eden Kaplan, "Bir insanın emri altında çalışmak pek bana göre değil" diyerek sevdiği işi yapmanın zorlukları unutturduğunu söyledi.

22 yaşındaki Latife Gül Kaplan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü'nden mezun olduktan sonra Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesinin yanına döndü.

Babasından öğrendi, kendi işinin patronu oldu

Masa başı işte çalışmak yerine babasından öğrendiği arıcılığı meslek edinen genç kız, daha sonra eğitim ve sertifikalarını alarak Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma desteğinden yararlandı. Kaplan, 250 kovanla arıcılığa başladı. Gün geçtikçe işini büyüten Kaplan, şimdi bin kovanla arıcılık yapıyor. Mevsime göre arılarını bölge bölge gezdiren genç kız, 12 ay boyunca adeta 81 ili gezerek ekmek parası kazanıyor.

"Babadan gelen bir meslek"

Başarı öyküsünü İHA'ya anlatan Latife Gül Kaplan, "Mesleğim aslında bize babadan gelen bir meslek. Babamız bizim ilk öğretmenimiz. Onun desteğiyle birlikte bu yolda ilerledik. Kendi üretimimiz olan her şeyi seviyorum. Kendi emeğimizle bir şeyin nasıl ortaya çıktığını bilerek ilerlemek istiyordum" dedi.

"Büyük bir emek ve fedakarlık var"

Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma desteğinden yararlanarak 250 kovan ve ekipmanla işe başladığını söyleyen Kaplan, "Kırsal kalkınma desteği kapsamında bir projeden hak kazandım. 250 kovanla başlamıştık, şu an bin kovana ulaştık. Mesleğim zor. Arkasında büyük bir emek ve fedakarlık var. Arıları gece yüklemek zorundayız. Yeri geliyor erkek gibi çalıştığım anlar oluyor, 7 gün 24 saat gece-gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

"Arıların peşinden Türkiye'yi dolaşıyorum"

Arıların iklim ve bitki örtüsüne uygun bölgelere taşındığını belirten Kaplan, bu nedenle Türkiye'nin farklı illerini dolaştıklarını da belirterek şunları söyledi:

"Adana'dan Muğla'ya gidiyoruz, sabaha kadar uykusuz kaldığımız zamanlar oluyor. Zor demek tek başına yetmez. İnsan sevdiği meslekte bahar buluyor. Sevdiği mesleği yapınca zorluğu kalmıyor. İklim ve bitki örtüsü nereye uygunsa oraya gidiyoruz. Şanlıurfa, Kayseri, İzmir gibi birçok bölgeye gidiyoruz. 81 ilin 81'ini geziyoruz."

"Öncelik para değil, sevgi ve emek"

Genç yaşında kendi işini kurmayı tercih ettiğini belirten Kaplan, maaşlı bir işte çalışmak yerine sevdiği mesleği yapmanın kendisi için daha önemli olduğunu anlatarak, "Bir insanın emri altında çalışmak pek bana göre değil. Çok serbest bir alanda büyüdüğümüz ve çalıştığımız için bu sektör bana daha iyi geldi. Arıcı çocuğuyduk, arıcılık yaparak daha iyi olacağını biliyordum. Bana herhangi bir kurumda çalışmak ister misin, seni oraya yerleştirelim deseler yine istemezdim. Kendi mesleğim derdim. Bir meslek yapıyorsan öncelikle beklentin para veya maddiyat değildir. Sevgidir, emektir, çabadır. Biz bunun cefasını da çekiyoruz, sefasını da sürüyoruz. Her şeyiyle bu mesleğe katlanıyoruz" dedi.

"Arı kolonisi, bebek demek"

Rengarenk boyanmış kovanlarıyla da dikkat çeken Latife Gül Kaplan, kovanların her birinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Bunlar benim kendi tercihim. İstediğimiz renge boyuyoruz. Her birinde bir hatıra var. Çok şükür emeğimizin karşılığını da alıyoruz. Arı kolonisi, bebek demek. Bebeğe nasıl bakıyorsanız onunla öyle ilgilenmelisiniz ki verimini alabilesiniz. Arılarımızı götürdüğümüz bölgelerde önce arılarımızı nasıl koruyacağımızı düşünüyoruz. Biz üretmek için çalışan kısımdayız. Arı olmadan doğadaki düzenin ne hale geleceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Arılarımızı götürdüğümüzde bazen bize farklı gözlerle bakılıyor, farklı ithamlarla karşılaşıyoruz. Oysa biz üretmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı