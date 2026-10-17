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Yığılca'da veteriner hekimler dört köyde arılı kovanları tek tek saydı

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Yığılca'da veteriner hekimler dört köyde arılı kovanları tek tek saydı
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Yığılca ilçesine bağlı Doğanlar, Asar, İğneler ve Yağcılar köylerinde veteriner hekimler arılı kovanları tek tek saydı. Çalışmayla bölgedeki arılı kovan varlığının belirlenmesi ve arıcılık kayıtlarının güncellenmesi amaçlanıyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde veteriner hekimler tarafından arılı kovan sayımı gerçekleştirildi. Çalışmayla bölgedeki arıcılık faaliyetlerine ilişkin mevcut durumun belirlenmesi amaçlandı.

Yığılca ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin takibi kapsamında arılı kovan sayımları devam ediyor. İlçeye bağlı köylerde gerçekleştirilen çalışmalarla arılı kovanlar tek tek sayılıyor.

Bu kapsamda Doğanlar, Asar, İğneler ve Yağcılar köylerinde sayım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarla bölgedeki arılı kovan varlığının belirlenmesi ve arıcılık faaliyetlerine ilişkin kayıtların güncellenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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