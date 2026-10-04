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Bozdoğan'da arılı kovan desteği için kovan kayıt güncelleme çalışmaları sürüyor

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Bozdoğan'da arılı kovan desteği için kovan kayıt güncelleme çalışmaları sürüyor
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Arılı Kovan Desteği kapsamında kovanlara yönelik tespit ve kayıt güncelleme çalışmaları sürüyor. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmalarıyla üreticilerin desteklerden daha etkin yararlanması hedefleniyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanan Arılı Kovan Desteği kapsamında, üreticilerin kovanlarına yönelik tespit ve kayıt güncelleme çalışmaları sahada devam ediyor.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçedeki arıcılık faaliyetlerine ilişkin mevcut durumun belirlenmesi ve destekleme kapsamında gerekli tespit ve güncellemelerin yapılması amacıyla sahada incelemeler gerçekleştiriliyor. Üreticilerin desteklerden etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalarda arılı kovanlara ilişkin bilgilerin kontrolü ve güncellenmesi sağlanırken, arıcılık faaliyetlerinin kayıtlı ve düzenli şekilde takip edilmesine yönelik işlemler de yürütülüyor. İlçe genelinde devam eden saha çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üreticilerin Arılı Kovan Desteği kapsamında yürütülen süreçlerden daha etkin şekilde yararlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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