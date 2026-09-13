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Yığılca’da arılı kovan tespit çalışması

Yığılca’da arılı kovan tespit çalışması
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DÜZCE (İHA) –Yığılca’da Naşlar, Yılgın, Hoşafoğlu ve Tuğrul köylerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından arılı kovan tespit çalışması gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Yığılca'da Naşlar, Yılgın, Hoşafoğlu ve Tuğrul köylerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından arılı kovan tespit çalışması gerçekleştirildi.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından ilçeye bağlı köylerde arılı kovan tespit çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında ekipler, Naşlar, Yılgın, Hoşafoğlu ve Tuğrul köylerinde arıcılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek arılı kovanların tespitini gerçekleştirdi. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve arılı kovan varlığının belirlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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