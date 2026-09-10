Kars’ta arıcılığa güç, üretime destek: Kovan başına 250 TL’ye kadar destek

Kars'ta arıcılığın geliştirilmesi, arı sağlığının korunması ve kaliteli bal üretiminin artırılması amacıyla saha çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında arıcıların kovan varlığı ve üretim faaliyetleri yerinde takip ediliyor.

Kars'ın zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımlı yaylaları, arıcılık açısından önemli bir üretim potansiyeli oluştururken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sürdürülebilir arıcılığın geliştirilmesi amacıyla üreticilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Arı sağlığı ve kaliteli üretim için sahadalar"

Teknik personeller tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında arı sağlığının korunması, kovan varlığının sürdürülebilirliği ve kaliteli bal üretiminin artırılması hedefleniyor.

Üreticilerin karşılaştıkları sorunların yerinde değerlendirilmesinin yanı sıra arıcılık faaliyetlerinin daha sağlıklı ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik teknik çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

"2026 yılında kovan başına temel destek"

2026 Yılı Arılı Kovan Desteği kapsamında arıcıların üretim maliyetlerine katkı sağlanması ve arıcılığın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla ödemeler yapılacak.

Buna göre birlik üyesi üreticilere kovan başına 250 TL, birlik üyesi olmayan üreticilere ise kovan başına 200 TL temel destek sağlanacak.

Temel desteğin yanı sıra belirli şartları taşıyan üreticiler için farklı oranlarda ilave desteklerden de yararlanma imkanı bulunuyor.

"Kadın ve genç arıcılara ilave destek"

Destekleme kapsamında kadın ve genç üreticilere yönelik yüzde 40 ilave destek uygulanacak. Böylece gençlerin ve kadınların tarımsal üretimde daha fazla yer almasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Gezginci arıcılara yüzde 30 ilave destek verilirken, birinci derece tarımsal örgüt üyeliği bulunan üreticilere de yüzde 20 ilave destek sağlanacak.

Bunun yanında koruma altındaki arı gen kaynağının tampon bölgede korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunan üreticilere yüzde 30 ilave destek uygulanacak.

"Kars'ın bal üretim potansiyeli güçlendiriliyor"

Kars'ta yürütülen çalışmalarla bir yandan arıcıların emeğinin desteklenmesi, diğer yandan bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarıyla üreticilerin yanında olmaya devam ettiği belirtilirken, verilen desteklerle birlikte Kars'ın arıcılık potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ve kaliteli bal üretiminin artırılması amaçlanıyor.

Kars'ta arıcıların emeğine verilen desteklerin, hem üreticilerin gelirine katkı sağlaması hem de kentin tarımsal üretim çeşitliliğinin ve marka değerinin güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı