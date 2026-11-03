Yüksekova'da İlçe Tarım Müdürlüğü arıcıların kovan sayımını sürdürüyor

Yüksekova'da İlçe Tarım Müdürlüğü arıcıların kovan sayımını sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arılı kovan tespit çalışmaları sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticileri ziyaret ederek kovan sayımı ve kontrol yapıyor; çalışmaların desteklerden eksiksiz yararlanma ve verimli arıcılık için sürdürüleceği belirtildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, arıcılık faaliyetlerinin yerinde takibi ve destekleme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla başlatılan arılı kovan tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki üreticiler bizzat ziyaret edilerek kovan sayımları ve gerekli kontroller titizlikle gerçekleştiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgedeki üreticilerin destek süreçlerinden eksiksiz yararlanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin daha verimli hale gelmesi için saha çalışmalarının planlanan program dahilinde kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.