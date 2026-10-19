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Edirne'de arılı kovan desteği başvuruları 30 Ekim 2026'da sona erecek

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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arılı kovan desteği başvurularının 30 Ekim 2026'da sona ereceğini bildirdi. Arıcılıkla uğraşan üreticiler, destekten yararlanmak için başvurularını bu tarihe kadar yapabilecek.

Edirne'de arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen arılı kovan desteği başvuruları 30 Ekim'de sona erecek.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve üretimin güçlendirilmesi amacıyla sağlanan desteğe başvuruların devam ettiği belirtildi.

Arıcılıkla uğraşan üreticilerin destekten yararlanmak için 30 Ekim 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Açıklamada, güçlü üretici, güçlü tarım ve güçlü Edirne hedefi doğrultusunda tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
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