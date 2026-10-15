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Çorum'da oto lastik tamirhanesine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı

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Çorum'da oto lastik tamirhanesine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı
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Çorum'da bir kişi, husumetli olduğu şüpheliyle karşılaşınca polise sığındı; şüpheli daha sonra oto lastik tamirhanesine pompalı tüfekle ateş açtı. Polis iş yeri önünde çok sayıda boş kovan buldu, iş yeri hasar gördü ve şüpheli suç aleti tüfekle yakalanıp gözaltına alındı.

Çorum'da bir oto lastik tamirhanesine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

U.C.S. (19), Ulukavak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde husumetli olduğu A.C.U. (17) ile karşılaştı.

A.C.U'nun silah çekmesi üzerine bölgeden uzaklaşan U.C.S, polise sığındı.

Bunun üzerine A.C.U, U.C.S'nin babasına ait Köprübaşı Caddesi'ndeki oto lastik tamirhanesine giderek pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri iş yeri önünde çok sayıda boş kovan buldu.

Saldırıda iş yerinde hasar meydana gelirken, şüpheli A.C.U. suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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