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Ankara Güdül'de arı projesi kabul edildi, 30 arıcıya 150 kovan verilecek

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Ankara'nın Güdül ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Arı Koloni Geliştirme Projesi kabul edildi. Proje kapsamında genç çiftçi, AKS kaydı ve belge şartlarını karşılayan 30 arıcıya yüzde 75 hibeli toplam 150 boş kovan desteği verilecek.

Ankara'nın Güdül ilçesinde, arıcılığın geliştirilmesi ve arı kolonilerinin artırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 30 arıcıya yüzde 75 hibeli toplam 150 kovan desteği sağlanacak.

Güdül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Arı Koloni Geliştirme Projesi" kabul edildi.

Proje kapsamında, ilçede arıcılığın geliştirilmesi ve arı kolonilerinin artırılması amacıyla üreticilere yüzde 75 hibe desteği verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen arıcıların genç çiftçi olması, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı bulunması ve gerekli belgeleri tamamlaması gerekiyor.

Başvuru şartlarını karşılayan 30 arıcıya toplam 150 boş kovan dağıtılacak.

Kaynak: AA
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