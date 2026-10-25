Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın'da arılı kovan desteği başvuruları 30 Ekim'de sona eriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da arılı kovan desteği başvuruları 30 Ekim'de sona eriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da Arılı Kovan Destekleme başvuruları 30 Ekim'de sona eriyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AKS'ye kayıtlı yetiştiricilerin desteklerden yararlanması için birlik üyelerinin birliklere, üye olmayanların ise İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurması gerektiğini hatırlattı.

Bartın'da Arılı Kovan Destekleme başvuruları 30 Ekim'de sona eriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Arılı Kovan Destekleme başvurularına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı yetiştiricilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için son başvuru tarihinin 30 Ekim olduğu hatırlatıldı.

Birlik üyesi arıcılar, üye oldukları yetiştirici birliklerine, birlik üyesi olmayan arıcılar ise İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapabilecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hak kaybı yaşamamak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına başvurularınızı ve kovan tespit taleplerinizi son günlere bırakmamanızı önemle rica ederiz. Emeğiniz emek, balınız bereketli olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları

Cüzdanınızı açıp kontrol edin! 2027'de geçersiz sayılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaşan Batrakov için 50 milyon Euro'luk bomba iddia

Batrakov için 50 milyon Euro'luk bomba iddia
Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı

Yine fark yediler, tribünler karıştı
Meteoroloji gün gün açıkladı: Kuvvetli sağanak geri dönüyor

Meteoroloji gün gün açıkladı! Kuvvetli sağanak geri dönüyor

Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti

Bu adamlar gerçekten de çıldırmış!
Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Dizi için konser programı almazdım

Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Yayınlandığı gün...
Can Uzun'a şok! Kendi teknik direktörü canlı yayında gözünün yaşına bakmadı

Can Uzun'a şok! Kendi teknik direktörü canlı yayında gözünün yaşına bakmadı