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Bayburt'ta arılı kovan desteklemesi başvuruları 30 Ekim 2026'da sona erecek

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Bayburt'ta arılı kovan desteklemesi başvuruları 30 Ekim 2026'da sona erecek
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Bayburt'ta 2026 yılı arılı kovan desteklemesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, başvuruya konu kovanları sahada inceleyerek kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Arıcıların başvurularını 30 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Bayburt'ta 2026 yılı arılı kovan desteklemesi kapsamında arılı kovanların yerinde tespit ve kontrol çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, destekleme başvurularına konu kovanlar sahada inceleniyor.

Kontrollerde, kovanların mevcut durumu yerinde değerlendirilerek destekleme sürecine ilişkin tespitler yapılıyor. Çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve üreticilerin destekleme başvurularının sağlıklı şekilde yürütülmesi için saha incelemeleri gerçekleştiriliyor.

Arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen arıcıların başvurularını 30 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Üreticilerin işlemlerini son başvuru tarihini beklemeden yapmaları isteniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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