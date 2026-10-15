Erzurum'da arıcılık desteği kovan başına 475 TL'ye kadar yükselecek

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı arıcılık desteklemeleri kapsamında kovan başına verilecek temel ve ilave destek tutarlarının detaylarını paylaştı.

Birlik üyelerine kovan başı 250 TL, üye olmayanlara ise 200 TL temel destek sağlanırken; kadın, genç ve gezgici arıcılara yönelik kriterlere göre destek miktarı kovan başına 475 TL'ye kadar yükseliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin kovan başı alacağı temel ödemelerin yanı sıra uygulanacak olan katsayılı ilave desteklerin detaylarını açıkladı. 30 Ekim 2026 tarihine kadar şahsen dilekçe ile başvuru yapması gereken arıcılar için ödeme detayları netleşti.

Kimler, Ne Kadar İlave Destek Alacak?

Temel arıcılık desteğine ek olarak, üreticilerin durumlarına göre belirlenen katsayılar doğrultusunda kovan başına verilecek ilave destekler şu şekilde sıralandı: "Kadın / Genç Arıcılar (Katsayı 0,4): Birlik üyelerine +100 TL, üye olmayanlara +80 TL ilave ödeme yapılacak. Gezgici Arıcılar (Katsayı 0,3): Birlik üyelerine +75 TL, üye olmayanlara +60 TL ek destek sağlanacak. 1. Derece Örgüt Üyeliği (Katsayı 0,2): Yalnızca birlik üyelerine kovan başına +50 TL ilave ödeme verilecek.

Kriterlere Göre Kovan Başı Toplam Destek Tutarları

Farklı kriterlerin bir araya gelmesiyle arıcıların kovan başına alacağı toplam destek miktarları şu şekilde uygulanacak:

Herhangi bir ek kritere uymayan üreticilere sadece kovan başına 250 TL birlik üyesi desteği veya 200 TL birlik üyesi olmayan desteği verilecek. Hem kadın hem de genç olan arıcılar birlik üyesiyse kovan başına 350 TL, birlik üyesi değilse 280 TL alacak. Sadece gezgici arıcılık yapan üreticilere birlik üyesi olmaları durumunda kovan başına 325 TL, üye olmamaları durumunda ise 260 TL ödeme yapılacak. Hem kadın/genç hem de gezgici arıcı olan üreticiler için bu tutar birlik üyelerinde kovan başına 425 TL'ye, üye olmayanlarda ise 340 TL'ye yükselecek. Birinci derece birlik üyesi olan arıcılar kovan başına 300 TL destek alacak. Kadın ve genç olmanın yanı sıra birinci derece birlik üyesi olan üreticilere kovan başına 400 TL, gezgici arıcılık yapan birinci derece birlik üyelerine ise kovan başına 375 TL ödeme yapılacak. Son olarak; kadın/genç, gezgici ve aynı zamanda birinci derece birlik üyesi olan arıcılar kovan başına 475 TL ile en yüksek destek tutarından faydalanacak.

Örnek Hesaplama Paylaşıldı: 100 Arılı Üretici Ne Kadar Alacak?

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin hak edişlerini daha kolay hesaplayabilmesi için somut bir örnek de paylaştı. Buna göre, Erzurum ilinde 100 arısı olan gezgici bir genç arıcı: Üretici birlik üyesi ise toplamda 42.500 TL destekleme alacak. Üretici birlik üyesi değil ise toplamda 34.000 TL desteklemeden yararlanacak.

Yetkililer, son başvuru tarihi olan 30 Ekim 2026 gününe kadar birlik üyelerinin kendi birliklerine, üye olmayanların ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunmaları gerektiğini tekrar hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı