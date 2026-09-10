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Bayburt’ta arılı kovan tespit çalışmaları sürüyor

Bayburt’ta arılı kovan tespit çalışmaları sürüyor
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Bayburt’ta arıcılık yapan üreticilerin desteklerden yararlanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla arılı kovan tespit ve sayım çalışmaları yürütülüyor.

Bayburt'ta arıcılık yapan üreticilerin desteklerden yararlanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla arılı kovan tespit ve sayım çalışmaları yürütülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada üreticilerin kovanlarını kontrol ederek mevcut durumu belirliyor.

Çalışmalarda arılı kovanların tespit ve sayımı yapılarak üreticilere ait kayıtlar güncelleniyor. Böylece arıcılık faaliyetlerinin güncel veriler üzerinden takip edilmesi ve destekleme süreçlerinde kayıtların esas alınması sağlanıyor.

Saha çalışmalarıyla birlikte Bayburt'taki arıcılık faaliyetlerinin sağlıklı verilerle izlenmesi, arıcılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve kaliteli bal üretiminin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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