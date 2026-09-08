Sancaktepe’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Sancaktepe'de otomobiliyle seyir halindeyken henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutulan sürücü hayatını kaybetti.

Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği tespit edilemeyen bir vatandaşın içinde bulunduğu 34 PSA 572 plakalı otomobile henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, aracın içerisinde bulunan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde yerde 18 adet kovan bulunurken, ekipler cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma yürütülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı