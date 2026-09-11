Haberler

Düzce’de arılı kovan tespit çalışmaları sürüyor

Düzce’de arılı kovan tespit çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce’de arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve destekleme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla arılı kovan tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Düzce'de arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve destekleme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla arılı kovan tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde teknik personeller tarafından Dutlar, Akça Ören, Kocaoğlu ve Çamlı köylerinde arılı kovan tespit çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında köylerde bulunan arılı kovanlar yerinde incelenerek tespit işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmaların, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin kayıtlarının güncel tutulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! 'Kayıtlı bir şey yok' dedi, savcı listeyi önüne koydu

Gökçek'in köşeye sıkıştığı an! "Yok" deyince savcı önüne koydu

Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
‘Burada yok’ denilen kadın, evde 2 saat sonra asılı bulundu

"Burada yok” dediler! 2 saat sonra evde asılı bulundu
Ümraniye’de 2 Özbek kadını öldüren sanıklara 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı

Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor

Sır olay! 3. kattan düşen genç kız hayata tutunmaya çalışıyor
Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti

Avrupa siyasetinin önemli ismi Bonino yaşamını yitirdi
Lüks otelde 30 milyon TL'lik hesap! Katarlı şeyh sırra kadem bastı

Lüks otelde akılalmaz olay! Katarlı şeyh sırra kadem bastı