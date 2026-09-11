Düzce’de arılı kovan tespit çalışmaları sürüyor
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Düzce’de arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve destekleme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla arılı kovan tespit çalışmaları gerçekleştirildi.
Düzce'de arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve destekleme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla arılı kovan tespit çalışmaları gerçekleştirildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde teknik personeller tarafından Dutlar, Akça Ören, Kocaoğlu ve Çamlı köylerinde arılı kovan tespit çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında köylerde bulunan arılı kovanlar yerinde incelenerek tespit işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmaların, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin kayıtlarının güncel tutulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı