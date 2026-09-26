Düzce Yığılca'da arıcılık kayıtları için Yoğunpelit Köyü'nde kovan sayımı yapıldı

Düzce Yığılca'da arıcılık kayıtları için Yoğunpelit Köyü'nde kovan sayımı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit Köyü'nde arılı kovan sayımı yapıldı. Kurum personelleri kovanları yerinde kontrol ederek sayımlarını gerçekleştirdi; arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve tarımsal üretim verilerinin güncel tutulması amaçlanıyor.
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit Köyü'nde arılı kovan sayımı gerçekleştirildi.
Yığılca'da arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve mevcut arılı kovan sayısının belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yoğunpelit Köyü'nde gerçekleştirilen sayımlar, kurum personelleri tarafından yerinde gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında bölgedeki arılı kovanlar kontrol edilerek sayımları yapıldı.
Yetkililer, arıcılık faaliyetlerinin düzenli şekilde takip edilmesi ve tarımsal üretim verilerinin güncel tutulması amacıyla saha çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.