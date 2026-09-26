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Düzce Yığılca'da arıcılık kayıtları için Yoğunpelit Köyü'nde kovan sayımı yapıldı

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Düzce Yığılca'da arıcılık kayıtları için Yoğunpelit Köyü'nde kovan sayımı yapıldı
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Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit Köyü'nde arılı kovan sayımı yapıldı. Kurum personelleri kovanları yerinde kontrol ederek sayımlarını gerçekleştirdi; arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve tarımsal üretim verilerinin güncel tutulması amaçlanıyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit Köyü'nde arılı kovan sayımı gerçekleştirildi.

Yığılca'da arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve mevcut arılı kovan sayısının belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yoğunpelit Köyü'nde gerçekleştirilen sayımlar, kurum personelleri tarafından yerinde gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında bölgedeki arılı kovanlar kontrol edilerek sayımları yapıldı.

Yetkililer, arıcılık faaliyetlerinin düzenli şekilde takip edilmesi ve tarımsal üretim verilerinin güncel tutulması amacıyla saha çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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