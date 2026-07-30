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Arılı kovan desteği için işletme denetimleri sürüyor

Arılı kovan desteği için işletme denetimleri sürüyor
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Afyonkarahisar’da arılı kovan desteği çerçevesinde yürütülen tespit ve güncelleme çalışmaları il genelinde aralıksız devam ediyor.

Afyonkarahisar'da arılı kovan desteği çerçevesinde yürütülen tespit ve güncelleme çalışmaları il genelinde aralıksız devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, il ve ilçe müdürlüklerinin teknik ekipleri arıcılık işletmelerinde yerinde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde arılı kovanlar tek tek tespit edilirken, kovan sayıları ve işletme bilgileri kontrol ediliyor. Ayrıca Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) güncellenerek destekleme ödemelerine esas bilgi ve belgelerin uygunluğu inceleniyor.

Çalışmalarla Arıcılık Kayıt Sisteminin güncel tutulması, arı sağlığının korunması, hastalık ve zararlılarla mücadelenin etkinliğinin artırılması, hayvan hareketlerinin izlenebilirliğinin güçlendirilmesi ve arılı kovan desteği ödemelerinin doğru ve güvenilir kayıtlar üzerinden yapılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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