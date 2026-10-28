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Düzce Yığılca'da Kırık, Gelenöz, Mengen ve Yaylatepe'de arılı kovan sayımı yapıldı

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Düzce Yığılca'da Kırık, Gelenöz, Mengen ve Yaylatepe'de arılı kovan sayımı yapıldı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde Kırık, Gelenöz, Mengen ve Yaylatepe köylerinde arılı kovan sayımı yapıldı. Kurum personelleri, arıcılık faaliyetlerini kayıt altına almak ve mevcut kovan sayılarını belirlemek için kovanları yerinde inceledi.

Düzce'nin Yığılca içesinde Kırık, Gelenöz, Mengen ve Yaylatepe köylerinde kurum personelleri tarafından arılı kovan sayımları gerçekleştirildi.

Düzce'de arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve mevcut kovan sayılarının belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Yığılca ilçesinde Kırık, Gelenöz, Mengen ve Yaylatepe köylerinde kurum personelleri tarafından arılı kovan sayımları gerçekleştirildi. Köylerde yapılan çalışmalarla arılı kovanların mevcut durumu yerinde incelenerek sayım işlemleri tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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