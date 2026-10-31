Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta arıcılık desteği başvuruları 6 Kasım'a kadar uzatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta arıcılık desteği başvuruları 6 Kasım'a kadar uzatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 arılı kovan desteği başvuru süresinin 6 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu. Üyeler birliğe, üye olmayan arıcılar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilecek; müdürlük başvuruların son tarihe bırakılmaması uyarısında bulundu.

2026 yılı arılı kovan desteğinde başvurular bir hafta daha uzatıldı. Daha önce 30 Ekim olarak açıklanan başvuru süresinin uzatılmasıyla arıcılara işlemlerini tamamlamaları için ek süre tanındı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılık desteklemelerinden yararlanmak isteyen üreticilerin 6 Kasım Cuma gününe kadar başvurularını tamamlamaları gerektiğini duyurdu.

Arıcılar Birliği üyeleri başvurularını üyesi oldukları birliğe, birlik üyesi olmayan arıcılar ise İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapabilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcıların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve destekten yararlanabilmeleri için başvurularını son tarihe bırakmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Polonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştü

Ülkede 11 yıllık kriz siyasi hesaplaşmaya döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL'ye yakın ceza

İki GSM devine "5G" cezası! Reklamları durduruldu
Arkadaşının omzundaki tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki Orhan öldü

Daha 15 yaşındaydı! Ölümü arkadaşının elinden oldu

Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Hakimi'den sıra dışı performans! PSG, rakibini beşledi

Bu adam sağ bek! 90 dakikada yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi

Dört gollü zafer sonrası ateşi yaktı
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 12 şüpheliye adli kontrol

Başkan ve eşi tutuklandı! Cezaevine alkışlarla uğurlandı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı

Cumhurbaşkanı yurt dışındayken, polis Anayasa Mahkemesi'ni bastı