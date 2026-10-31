Patnos'ta üreticilere 145 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında yetiştiricilere yemlik, arıcılara arısız kovan, çiftçilere ise sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Valiliğin himayesinde ve koordinasyonunda, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ilgili bakanlık ve Ağrı İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında 10 yetiştiriciye yüzde 72 hibe desteğiyle toplam 60 kilitli koyun yemliği teslim edildi. Projeyle küçükbaş hayvancılıkta yemleme süreçlerinin kolaylaştırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve hayvancılık faaliyetlerinin daha modern şartlarda sürdürülmesi hedefleniyor. "Coğrafi İşaretli Ağrı Geven Balının Üretimi Artıyor Projesi" kapsamında ise Patnos'taki arıcılara arısız kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Projeyle bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve coğrafi işaretli Ağrı Geven Balı üretiminin artırılması amaçlanıyor. 2026 yılı Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ağrı İl Özel İdaresi iş birliğinde 290 üreticiye toplam 145 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. Destekle kaliteli tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı