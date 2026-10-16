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Çorum'da husumetlinin babasının iş yerine tüfekle ateş açan şahıs gözaltına alındı

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Çorum'da husumetlinin babasının iş yerine tüfekle ateş açan şahıs gözaltına alındı
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Çorum'da bir şahsın, husumetlisinin babasına ait oto lastik tamirhanesine tüfekle ateş açması sonrası polis harekete geçti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, iş yerinde çok sayıda boş kovan bulundu; kaçan şahıs suç aleti tüfekle yakalanıp gözaltına alındı.

Çorum'da husumetlisinin babasına ait oto lastik tamirhanesine tüfekle ateş açan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Ulukavak Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.C.S. (19), husumetli olduğu A.C.U. (17) ile karşılaştı. A.C.U.'nun silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaşan U.C.S. polise sığındı.

Bunun üzerine şüpheli A.C.U., U.C.S.'nin babasına ait oto lastik tamirhanesine giderek tüfekle ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin iş yeri önünde yaptığı incelemelerde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Olay yerinden kaçan şüpheli, suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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