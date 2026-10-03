Bozdoğan'da arılı kovan desteği alacak üreticiler için tespit ve güncelleme sürüyor

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Bozdoğan'da arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla arılı kovan desteği kapsamında üreticilere yönelik tespit ve güncelleme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, Arılı Kovan Desteği'nden yararlanacak üreticilerin kovanlarına ilişkin tespit ve güncelleme çalışmaları sahada gerçekleştiriliyor. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, üreticilerin desteklerden etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla arılı kovanlara ilişkin gerekli kontroller ve güncellemeler yapılıyor. Sahada devam eden çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin kayıt ve destek süreçlerinin güncel tutulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı