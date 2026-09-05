Yozgat'ta Arıcılara 1500 Polen Tuzaklı Kovan Dağıtıldı

Yozgat'ta arıcılığı geliştirmek ve üreticileri desteklemek amacıyla yürütülen projeler kapsamında, bin 500 adet polen tuzaklı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Yozgat İl Özel İdaresi, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yozgat Arıcılar Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde, Yozgat İl Özel İdaresi'nin yüzde 50 hibe desteği sağladığı bin 500 adet polen tuzaklı kovan yetiştiricilerle buluşturuldu. Proje kapsamında Yozgat Arıcılar Birliği üyesi 100 yetiştiriciye kovanları teslim edildi.

Programda konuşma yapan Yozgat Tarım İl Müdürü Ömer Şentürk, "Projemiz yüzde 50 hibeli. Yüzde 50'si çiftçilerimiz tarafından yüzde 50'si İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen bir projemiz. Toplam maliyeti 4 milyonun üzerinde. Bunun 2 milyon lirasını Özel İdare, 2 milyon lirasını da çiftçilerimiz karşılıyor. Arıcılar Birliği'mize üye 100 yetiştiricimize bin 500 adet polen tuzaklı kovan dağıtımı için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Yozgat'ın arıcılıkta da önemli bir yerde olmasını istiyoruz. İlimizde üretilen bal üretiminin gelişmesini sağlamak amacıyla ilimizdeki kovan sayısını arttırıp üretimi de arttırmayı hedefliyoruz. Arının bal almak üzere gittiği çiçeklerden bacaklarına yapışan polenler oluyor. Polenler insan sağlığı için çok değerli. Kovana giriş kısmında kovana konduğu zaman bacaklarındaki poleni o mekanizma polenleri sıyırıp alıyor. Alt tabakaya dökmesini sağlıyor. Polenleri arıcımızın ürün olarak almasını sağlıyor" dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da, "İlimiz arıcılığına destek olmak üzere kovan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Sadece kovan dağıtımıyla değil Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde İl Özel İdaresi koordinesinde de bal ormanları yaparak veya mevcut bal ormanlarımızı iyileştirerek arıcılığı ilimizde 550-600 tonlarda olan üretimimizi binli tonlara taşımak üzere çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı