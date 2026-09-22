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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü merkez ve Eğrigöz'de arılı kovan tespiti yaptı

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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü merkez ve Eğrigöz'de arılı kovan tespiti yaptı
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Kütahya Emet'te arıcılık faaliyetlerinin takibi ve desteklemelere esas kontroller kapsamında arılı kovan tespit çalışması yapıldı. Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Emet merkez ve Eğrigöz köyünde tespit işlemlerini yaptı; kontrollerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin takibi ve desteklemelere esas kontroller kapsamında arılı kovan tespit çalışması gerçekleştirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Emet merkez ve Eğrigöz köyünde arılı kovan tespit işlemleri yapıldı. Gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla arıcılık faaliyetlerinin yerinde takip edildiği ve desteklemelere esas kontrollerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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