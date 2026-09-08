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İstanbul'da kanlı pusu! 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul'da kanlı pusu! 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular Haber Videosunu İzle
İstanbul'da kanlı pusu! 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular
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İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yaylım ateşi açıldı. Saldırıda 26 yaşındaki sürücü F.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri bölgede 18 boş kovan buldu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile yaylım ateşi açıldı ve 26 yaşındaki sürücü F.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Polis olay yerinde 18 boş kovan buldu.
  • Kaçan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yaylım ateşi açıldı. Kurşunların hedefi olan 26 yaşındaki sürücü F.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde 18 boş kovan bulurken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE YAYLIM ATEŞİ

Olay, Çekmeköy'ün Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y.'nin kullandığı 34 PSA 572 plakalı otomobil caddede ilerlediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganlar otomobile art arda ateş açarken, çok sayıda kurşun araca isabet etti. Sürücü F.Y. kurşunların hedefi oldu.

26 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 26 yaşındaki F.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekteki görüntülerde saldırıya uğrayan beyaz otomobilin çevresinin güvenlik şeridiyle kapatıldığı ve olay yeri inceleme ekiplerinin araç üzerinde çalışma yaptığı görülüyor. Özellikle otomobilin sürücü kapısında çok sayıda kurşun izi dikkat çekiyor.

18 BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 18 boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri otomobil ve çevresinde delil çalışması yaparken, saldırının nasıl gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Saldırının ardından olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıovacik36@gmail.com:

Meksika,Kolombiya gibi ülke olduk.

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Haber Yorumlarıstjyhmk98p:

Türkiyemizde böyle şeyler olmamalı çok üzücü maalesef

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