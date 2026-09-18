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Aydıntepe’de 2026 yılı arılı kovan tespitleri başladı

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Aydıntepe’de 2026 yılı arılı kovan tespitleri başladı
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Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı Arılı Kovan Desteklemesi kapsamında arılı kovan tespit işlemleri başladı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı Arılı Kovan Desteklemesi kapsamında arılı kovan tespit işlemleri başladı. İlçe genelindeki köy ve mahallelerde sabit ve gezginci arıcılara ait kovanların tespitleri, veteriner hekimler tarafından hazırlanan program doğrultusunda sahada gerçekleştiriliyor.

Arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuruları ise 7 Eylül-30 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

Arı yetiştiricileri birliğine üye olan arıcılar başvurularını üyesi oldukları birlik üzerinden yapabilecek. Birlik üyesi olmayan üreticiler ise Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurabilecek.

Desteklemeden yararlanmak isteyen arıcıların başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları ve tespit çalışmaları sırasında ekiplerin işlemleri gerçekleştirebilmesi için gerekli kolaylığı sağlamaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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