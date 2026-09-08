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Lüleburgaz’da arılı kovan tespit çalışmaları gerçekleştirildi

Lüleburgaz’da arılı kovan tespit çalışmaları gerçekleştirildi
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, Lüleburgaz’da bulunan arılıklarda arılı kovan tespiti amacıyla yerinde kontroller gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, Lüleburgaz'da bulunan arılıklarda arılı kovan tespiti amacıyla yerinde kontroller gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Lüleburgaz ilçesinde süren çalışmalar dahilinde arılıklarda bulunan kovanlar yerinde kontrol edilirken, üretim verileri incelendi. Teknik personel, arıcılarla bakım teknikleri konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak üretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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