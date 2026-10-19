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Tunceli'de tartıştığı O.A.'yı ayağından vuran Ö.Y. tutuklandı

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Tunceli'de tartıştığı O.A.'yı ayağından vuran Ö.Y. tutuklandı
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Tunceli Atatürk Mahallesi'nde dün akşam Ö.Y., tartıştığı O.A.'ya tabancayla ateş açtı; O.A. ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde 7 boş kovan buldu, kısa sürede yakalanan Ö.Y. kasten yaralama suçundan tutuklandı.

TUNCELİ'de, tartıştığı O.A.'yı tabancayla ayağından vuran Ö.Y., tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan eski adliye binası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, araçtan inen Ö.Y., O.A.'ya tabancayla ateş açtı. O.A. ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. O.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 7 boş kovan tespit etti. Şüpheli Ö.Y. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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