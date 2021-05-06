Karşıyaka Haberleri

Karşıyaka - Bugün
Karşıyaka, gençleri takipte
MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedefinin uzağında tamamlayan Karşıyaka boş durmuyor.
Karşıyaka - Bugün
Pınar Karşıyaka kasasını dolduracak
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Pınar Karşıyaka, büyük bir gelirin de sahibi oldu.
Karşıyaka - Bugün
Gezmiş, Aslan ve İnan mezarları başında anıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı ve Çankaya İlçe Başkanlığı üyelerinden oluşan grup, anma etkinliği öncesinde Karşıyaka Mezarlığı önünde toplandı.
Karşıyaka - Bugün
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın Casademont Zaragoza ile karşılaşacak
Rusya'da devam eden FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finaldeki ilk maçında dün Çekya ekibi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, yarın yarı finalde İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.
Karşıyaka - Bugün
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
Karşıyaka - Bugün
Son dakika! Filmleri aratmayan nefes kesen kovalamaca...Polis otosuna çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi
Karşıyaka - Bugün
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmalarını değerlendirdi Açıklaması
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Çekya ekibi ERA Nymburk'u yenerek yarı finale yükselen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, sezon başından bu yana koydukları performans nedeniyle yarı finali hak ettiklerini bildirdi.
Karşıyaka - Dün
Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 8 turu eşleşmesinde Pınar Karşıyaka, ERA Nymburk'u 84-73 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Karşıyaka - Dün
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
Salon: NagornyHakemler: Antonio Conde (İspanya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)ERA Nymburk: Tuma 7, Prewitt 3, Hruban 12, Dalton 14, Zimmerman 11, Harding 11, Kovar, Palyza 1, Safarcik, Benda 4, Obashoan 10Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Henry 19, Kennedy, M'Baye...
Karşıyaka - Dün
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
Zaragoza, yarı finalde 7 Mayıs Cuma günü ERA Nymburk (Çekya)-Pınar Karşıyaka maçının galibiyle karşılaşacak.
Karşıyaka - Dün
Darüşşafaka Tekfen, eğitime destek veren kulüp ve sporculara teşekkür etti
Mesajda, Doğuş Özdemiroğlu'nun sırasıyla çağrıda bulunduğu Yunus Emre Sonsırma (Pınar Karşıyaka), Metin Türen (Frutti Extra Bursaspor), Sinan Sağlam (HDI Sigorta Afyon Belediyespor), Barış Hersek (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor), Doğan Şenli (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Göksenin Köksal (Galatasaray), Cevher Özer (OGM Ormanspor), Kenan Sipahi (Fenerbahçe Beko), Egehan Arna (Beşiktaş Icrypex), Berk Uğurlu (TOFAŞ), Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Yiğitcan Turna (Aliağa Petkimspor), Muhammed Baygül (Türk Telekom), Mert Celep (Büyükçekmece Basketbol) isimlerine yer verilerek, "Sporun yalnızca spor olarak kalmadığını, eğitim gibi geleceğimizi şekillendiren çok önemli bir konuda içtenlikle kenetlendiğimizi gösteren tüm takımlara, yöneticilerine ve oyunculara Darüşşafaka camiası adına teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Karşıyaka - Dün
İzmir'de çalıştığı evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçi ile iki arkadaşı tutuklandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evden yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçinin de aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı.
Karşıyaka - Dün
Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı
Karşıyaka - 04.05.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2021
SPOR 1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final organizasyonu Rusya'da başlayacak; Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla karşı karşıya gelecek.
Karşıyaka - 04.05.2021
Karşıyaka'da 4 futbolcu serbest kalacak
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedefinin gerisinde tamamlayan Karşıyaka'da kadrodaki 26 futbolcudan yalnız 4'ünün sözleşmesi bitecek.
Karşıyaka - 04.05.2021
Son dakika haber: Polis hizmetçinin numarasını yutmadı: Hırsız, hizmetçi ve iki arkadaşı çıktı
Karşıyaka - 04.05.2021
Pınar Karşıyakalı Amath M'Baye ikinci FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını istiyor
FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında yarın Rusya'nın Nizhny Novogorod kentinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın Fransız basketbolcusu Amath M'Baye, "Tecrübemizle organizasyonu iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz.
Karşıyaka - 04.05.2021
Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı!
Karşıyaka - 04.05.2021
Avrupa'da 236. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final vizesi arayacak
FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finali ilk maçında yarın Çekya'dan ERA Nymburk'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 236. maçına çıkacak.
Karşıyaka - 04.05.2021
FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final maçları yarın Rusya'da başlayacak
Pınar Karşıyaka, Rus ekibi Nizhny Novgorod'un ev sahipliğinde oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında yarın Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la karşılaşacak.
Karşıyaka - 04.05.2021
Polis zehir tacirlerine geçit vermedi: Uyuşturucu baskınında 5 kişi tutuklandı
Karşıyaka - 02.05.2021
Karşıyaka puala bitirdi
SON 2 yıda Play-Off oynadığı Misli.com 3'üncü Lig'de bu sezon hedefini ıskalayan Karşıyaka, 3'üncü Grup'ta sezonu Erbaaspor'la 1-1 berabere kalarak bitirdi.
Karşıyaka - 02.05.2021
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?
Karşıyaka - 02.05.2021
Denizli, Basketbol Süper Ligi'nde ev sahipliği yapacak 25. şehir olacak
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde Denizli'yi ilk kez temsil edecek.
Karşıyaka - 01.05.2021
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
Misli.com 3. Lig'de normal sezon bir maç dışında tamamlandı.
Karşıyaka - 01.05.2021
Futbol: Misli.com 3. Lig
2. Grup İskenderun-Belediye Kütahyaspor: 2-1 Mardin Fosfatspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-3 Kahta 02-Tokatspor: 4-0 Ceyhanspor-Ağrı 1970: 1-4 Fethiyespor-Atlas Maden Çengelköyspor: 6-2 Yomraspor-Nazilli Belediyespor: 0-1 Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-1 Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959: 5-0 3. Grup Erbaaspor-Karşıyaka: 1-1 Osmaniyespor-Batman Petrolspor: 3-1 Altındağspor-İçel İdmanyurdu: 7-2 Yalovaspor-Cizrespor: 0-0 Elazığ Karakoçan-Çatalcaspor: 2-1 Gölcükspor-Arhavispor: 5-2 Esenler Erokspor-Çarşambaspor: 1-3 Isparta 32-Somasapor: 3-1 4.
Karşıyaka - 01.05.2021
Pınar Karşıyaka moral tazeledi
ING Basketbol Süper Ligi'nde takım ve teknik heyette yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle 20 gün boyuncu parkeye çıkamayan Pınar Karşıyaka, testler negatife döndükten sonra oynadığı ilk maçta OGM Ormanspor'u deplasmanda 101-61 yenerken, 40 farkla ING Basketbol Şampiyonlar Ligi 8'li...
Karşıyaka - 30.04.2021
ING Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Semih VuralOGM Ormanspor: Holloway 5, Hagins 14, Kikanovic 20, Cevher Özer 8, Kloof, Mehmet Yakar, Efe Ergi Tırpancı 5, Erol Can Çinko 7, Kadir Bayram 2, Sinan Mertcan Gerhardt, Yiğit Baran SarıkayaPınar Karşıyaka: Morgan 11, Semih Erden...
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