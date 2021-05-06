Karşıyaka Haberleri
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Karşıyaka Haberleri

Karşıyaka haber, Karşıyaka son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Karşıyaka - Bugün
Karşıyaka, gençleri takipte
MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedefinin uzağında tamamlayan Karşıyaka boş durmuyor.
Karşıyaka - Bugün
Pınar Karşıyaka kasasını dolduracak
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Pınar Karşıyaka, büyük bir gelirin de sahibi oldu.
Karşıyaka: Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldıKarşıyaka - Bugün

Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Karşıyaka - Bugün
Gezmiş, Aslan ve İnan mezarları başında anıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı ve Çankaya İlçe Başkanlığı üyelerinden oluşan grup, anma etkinliği öncesinde Karşıyaka Mezarlığı önünde toplandı.
Karşıyaka: Alsancak Stadı için Mustafa Denizli önerisiKarşıyaka - Bugün

Alsancak Stadı için Mustafa Denizli önerisi

Karşıyaka - Bugün
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın Casademont Zaragoza ile karşılaşacak
Rusya'da devam eden FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finaldeki ilk maçında dün Çekya ekibi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, yarın yarı finalde İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.
Karşıyaka: 19. Karşıyaka Çiçek Pazarı, 'Çiçek Gibi Karşıyaka' sloganıyla açılıyorKarşıyaka - Bugün

19. Karşıyaka Çiçek Pazarı, "Çiçek Gibi Karşıyaka" sloganıyla açılıyor

Karşıyaka: Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdiKarşıyaka - Bugün

Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi

Karşıyaka: Son dakika! Filmleri aratmayan nefes kesen kovalamaca...Polis otosuna çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdiKarşıyaka - Bugün

Son dakika! Filmleri aratmayan nefes kesen kovalamaca...Polis otosuna çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi

Karşıyaka - Bugün
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmalarını değerlendirdi Açıklaması
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Çekya ekibi ERA Nymburk'u yenerek yarı finale yükselen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, sezon başından bu yana koydukları performans nedeniyle yarı finali hak ettiklerini bildirdi.
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
Karşıyaka - Dün
Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 8 turu eşleşmesinde Pınar Karşıyaka, ERA Nymburk'u 84-73 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Karşıyaka - Dün
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
Salon: NagornyHakemler: Antonio Conde (İspanya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)ERA Nymburk: Tuma 7, Prewitt 3, Hruban 12, Dalton 14, Zimmerman 11, Harding 11, Kovar, Palyza 1, Safarcik, Benda 4, Obashoan 10Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Henry 19, Kennedy, M'Baye...
Karşıyaka - Dün
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
Zaragoza, yarı finalde 7 Mayıs Cuma günü ERA Nymburk (Çekya)-Pınar Karşıyaka maçının galibiyle karşılaşacak.
Karşıyaka - Dün
Darüşşafaka Tekfen, eğitime destek veren kulüp ve sporculara teşekkür etti
Mesajda, Doğuş Özdemiroğlu'nun sırasıyla çağrıda bulunduğu Yunus Emre Sonsırma (Pınar Karşıyaka), Metin Türen (Frutti Extra Bursaspor), Sinan Sağlam (HDI Sigorta Afyon Belediyespor), Barış Hersek (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor), Doğan Şenli (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Göksenin Köksal (Galatasaray), Cevher Özer (OGM Ormanspor), Kenan Sipahi (Fenerbahçe Beko), Egehan Arna (Beşiktaş Icrypex), Berk Uğurlu (TOFAŞ), Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Yiğitcan Turna (Aliağa Petkimspor), Muhammed Baygül (Türk Telekom), Mert Celep (Büyükçekmece Basketbol) isimlerine yer verilerek, "Sporun yalnızca spor olarak kalmadığını, eğitim gibi geleceğimizi şekillendiren çok önemli bir konuda içtenlikle kenetlendiğimizi gösteren tüm takımlara, yöneticilerine ve oyunculara Darüşşafaka camiası adına teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Karşıyaka: Karşıyaka'da Hakan'a talip çokKarşıyaka - Dün

Karşıyaka'da Hakan'a talip çok

Karşıyaka: Karşıyaka Belediyesi halkın yanındaKarşıyaka - Dün

Karşıyaka Belediyesi halkın yanında

Karşıyaka - Dün
İzmir'de çalıştığı evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçi ile iki arkadaşı tutuklandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evden yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçinin de aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı.
Karşıyaka: Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladıKarşıyaka - Dün

Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı

Karşıyaka - 04.05.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2021
SPOR 1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final organizasyonu Rusya'da başlayacak; Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla karşı karşıya gelecek.
Karşıyaka: Son dakika haber | Temizlik görevlisi ve 2 arkadaşına hırsızlıktan gözaltıKarşıyaka - 04.05.2021

Son dakika haber | Temizlik görevlisi ve 2 arkadaşına hırsızlıktan gözaltı

Karşıyaka: Alparslan-2 Barajı'yla Muş'un 100 yıllık su sorunu çözüme kavuşuyorKarşıyaka - 04.05.2021

Alparslan-2 Barajı'yla Muş'un 100 yıllık su sorunu çözüme kavuşuyor

Karşıyaka: Yol kenarında yanmış erkek cesedi bulunduKarşıyaka - 04.05.2021

Yol kenarında yanmış erkek cesedi bulundu

Karşıyaka - 04.05.2021
Karşıyaka'da 4 futbolcu serbest kalacak
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedefinin gerisinde tamamlayan Karşıyaka'da kadrodaki 26 futbolcudan yalnız 4'ünün sözleşmesi bitecek.
Karşıyaka: Son dakika haber: Polis hizmetçinin numarasını yutmadı: Hırsız, hizmetçi ve iki arkadaşı çıktıKarşıyaka - 04.05.2021

Son dakika haber: Polis hizmetçinin numarasını yutmadı: Hırsız, hizmetçi ve iki arkadaşı çıktı

Karşıyaka - 04.05.2021
Pınar Karşıyakalı Amath M'Baye ikinci FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını istiyor
FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında yarın Rusya'nın Nizhny Novogorod kentinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın Fransız basketbolcusu Amath M'Baye, "Tecrübemizle organizasyonu iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz.
Karşıyaka: Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı!Karşıyaka - 04.05.2021

Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı!

Karşıyaka: AFYONKARAHİSAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 5 TUTUKLAMAKarşıyaka - 04.05.2021

AFYONKARAHİSAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 5 TUTUKLAMA

Karşıyaka: Sektör temsilcileriyle gençler buluşuyorKarşıyaka - 04.05.2021

Sektör temsilcileriyle gençler buluşuyor

Karşıyaka - 04.05.2021
Avrupa'da 236. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final vizesi arayacak
FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finali ilk maçında yarın Çekya'dan ERA Nymburk'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 236. maçına çıkacak.
Karşıyaka - 04.05.2021
FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final maçları yarın Rusya'da başlayacak
Pınar Karşıyaka, Rus ekibi Nizhny Novgorod'un ev sahipliğinde oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında yarın Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la karşılaşacak.
Karşıyaka: Polis zehir tacirlerine geçit vermedi: Uyuşturucu baskınında 5 kişi tutuklandıKarşıyaka - 04.05.2021

Polis zehir tacirlerine geçit vermedi: Uyuşturucu baskınında 5 kişi tutuklandı

Karşıyaka: AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandıKarşıyaka - 03.05.2021

AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Karşıyaka: Erek Dağı Caddesi yenileniyorKarşıyaka - 03.05.2021

Erek Dağı Caddesi yenileniyor

Karşıyaka: Pınar Karşıyaka'da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedef yarı finalKarşıyaka - 03.05.2021

Pınar Karşıyaka'da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedef yarı final

Karşıyaka: Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Kimse genel kurulun üzerinde değilKarşıyaka - 03.05.2021

Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Kimse genel kurulun üzerinde değil

Karşıyaka: Karşıyaka'da Sarıgedik'ten Başkan Büyükkarcı'ya transfer tepkisiKarşıyaka - 02.05.2021

Karşıyaka'da Sarıgedik'ten Başkan Büyükkarcı'ya transfer tepkisi

Karşıyaka: Batman'da 180 aileye ipek böceği larvası dağıtıldıKarşıyaka - 02.05.2021

Batman'da 180 aileye ipek böceği larvası dağıtıldı

Karşıyaka - 02.05.2021
Karşıyaka puala bitirdi
SON 2 yıda Play-Off oynadığı Misli.com 3'üncü Lig'de bu sezon hedefini ıskalayan Karşıyaka, 3'üncü Grup'ta sezonu Erbaaspor'la 1-1 berabere kalarak bitirdi.
Karşıyaka: Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?Karşıyaka - 02.05.2021

Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?

Karşıyaka: Nazilli mucizeyi kutluyorKarşıyaka - 02.05.2021

Nazilli mucizeyi kutluyor

Karşıyaka - 02.05.2021
Denizli, Basketbol Süper Ligi'nde ev sahipliği yapacak 25. şehir olacak
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde Denizli'yi ilk kez temsil edecek.
Karşıyaka: Kediden kaçan karga su giderine sıkıştı, itfaiye kurtardıKarşıyaka - 02.05.2021

Kediden kaçan karga su giderine sıkıştı, itfaiye kurtardı

Karşıyaka: 'Tam kapanma' sürecinde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandıKarşıyaka - 02.05.2021

"Tam kapanma" sürecinde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı

Karşıyaka: Buca'da tam kapanma denetimleri sürüyor; 17 kişiye 53 bin lira cezaKarşıyaka - 02.05.2021

Buca'da tam kapanma denetimleri sürüyor; 17 kişiye 53 bin lira ceza

Karşıyaka: İzmir'de gece saatlerinde 'tam kapanma' denetimiKarşıyaka - 02.05.2021

İzmir'de gece saatlerinde 'tam kapanma' denetimi

Karşıyaka - 01.05.2021
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
Misli.com 3. Lig'de normal sezon bir maç dışında tamamlandı.
Karşıyaka - 01.05.2021
Futbol: Misli.com 3. Lig
2. Grup İskenderun-Belediye Kütahyaspor: 2-1 Mardin Fosfatspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-3 Kahta 02-Tokatspor: 4-0 Ceyhanspor-Ağrı 1970: 1-4 Fethiyespor-Atlas Maden Çengelköyspor: 6-2 Yomraspor-Nazilli Belediyespor: 0-1 Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-1 Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959: 5-0 3. Grup Erbaaspor-Karşıyaka: 1-1 Osmaniyespor-Batman Petrolspor: 3-1 Altındağspor-İçel İdmanyurdu: 7-2 Yalovaspor-Cizrespor: 0-0 Elazığ Karakoçan-Çatalcaspor: 2-1 Gölcükspor-Arhavispor: 5-2 Esenler Erokspor-Çarşambaspor: 1-3 Isparta 32-Somasapor: 3-1 4.
Karşıyaka - 01.05.2021
Pınar Karşıyaka moral tazeledi
ING Basketbol Süper Ligi'nde takım ve teknik heyette yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle 20 gün boyuncu parkeye çıkamayan Pınar Karşıyaka, testler negatife döndükten sonra oynadığı ilk maçta OGM Ormanspor'u deplasmanda 101-61 yenerken, 40 farkla ING Basketbol Şampiyonlar Ligi 8'li...
Karşıyaka - 30.04.2021
ING Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Semih VuralOGM Ormanspor: Holloway 5, Hagins 14, Kikanovic 20, Cevher Özer 8, Kloof, Mehmet Yakar, Efe Ergi Tırpancı 5, Erol Can Çinko 7, Kadir Bayram 2, Sinan Mertcan Gerhardt, Yiğit Baran SarıkayaPınar Karşıyaka: Morgan 11, Semih Erden...
Karşıyaka: KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİKarşıyaka - 30.04.2021

KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ

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Karşıyaka Namaz Vakitleri
İmsak04:27
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İkindi17:02
Akşam20:14
Yatsı21:43
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