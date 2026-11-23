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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Yavuz Gültekin'in ayak bileğinde, Markel Starks'ın ise uyluk hamstring kasında yırtık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynadığımız Yukatel Denizli Basket karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Yavuz Gültekin'in yapılan tetkiklerinde ayak bileği dış yan bağında yırtık tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan diğer oyuncumuz Markel Starks'ın uyluk hamstring kasında yırtık tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun da tedavisine ivedilikle başlanmıştır."

Kaynak: AA