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Bucaspor 1928, Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek bu sezon 8. yenilgisini aldı

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Bucaspor 1928, Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek bu sezon 8. yenilgisini aldı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde Bucaspor 1928, evinde Karşıyaka'ya 2-1 mağlup oldu ve bu sezon toplamda 8'inci yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler 8 puanda kalıp haftayı düşme hattında 16'ncı sırada bitirdi; galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde şampiyonluk adaylarından Karşıyaka'ya evinde 2-1 mağlup olan Bucaspor 1928 bir türlü çıkışa geçemedi.

Bu sezon toplamda 8'inci yenilgisini alan sarı-lacivertliler 8 puanda kalıp haftayı düşme hattında, 16'ncı basamakta bitirdi. Şu ana kadar 12 karşılaşmaya çıkan Bucaspor 1928 sadece 2 galibiyet alabilirken, 2 maçını da berabere tamamladı. Bucaspor 1928, Karşıyaka mağlubiyetiyle galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı. Ligde zor günler geçiren sarı-lacivertliler bu hafta zirve mücadelesi veren Gemlik Sümerbey ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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