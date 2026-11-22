Nesine 3. Lig'de 13. hafta gruplarda oynanan 18 maçla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 13. hafta, gruplarda oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi. Haftanın sonuçları arasında Pazarspor-Amasyaspor FK 1-2, Söke 1970-Eskişehirspor 1-3 ve Karşıyaka-Alanya 1221 Futbol 4-1 maçları da yer aldı.
Futbolda Nesine 3. Lig'in 13. haftası, gruplarda oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:
1. Grup:
Pazarspor-Amasyaspor FK: 1-2
Tokat Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Düzce Cam Düzcespor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 1-0
Zonguldakspor FK-Silivrispor: 0-0
Galataspor-Orduspor 1967: 2-1
2. Grup:
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-1922 Akşehirspor: 0-2
Söke 1970- Eskişehirspor : 1-3
Ayvalıkgücü Belediyespor-Balıkesirspor: 1-5
Karşıyaka- Alanya 1221 Futbol: 4-1
Denizli İdmanyurdu 1959-Uşakspor: 0-2
Bigaspor-Bursa Yıldırımspor: 2-1
3. Grup:
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 0-3
1964 Silifkespor-Kırıkkale FK: 1-1
Ağrı 1970-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-1
Bitlis 1916 Futbol-Ayos Osmaniyespor: 5-0
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-3
Karaman FK-Diyarbekirspor: 1-2
Niğde Belediyespor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol: 3-1