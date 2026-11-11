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Karşıyaka, Gemlik Sümerbey FK'yı son dakika golüyle 2-1 yenip play-off hattına girdi

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Karşıyaka, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gemlik Sümerbey FK'yı 78'de Ensar ve 90+4'te Tuğay'ın golleriyle 2-1 yendi. İzmir temsilcisi üst üste 4'üncü galibiyetini alıp 21 puanla play-off hattını yakaladı; Gemlik Sümerbey FK ise ilk yenilgisini alıp 22 puanda kaldı.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: İsmail Güzel, Ozan Gürleyük, Coşkun Ateşoğlu

KARŞIYAKA: Burak - Mevlüt Can (Dk. 56 Selim), Hıdır, Ensar, Gökdeniz, Alpay, Samet Seymen (Dk. 73 Emircan), Mücahit, Erhan, Veysel Karani (Dk. 46 Tuğay), Ömer Faruk (Dk. 56 Eren Arda)

GEMLİK SÜMERBEY FK: Taha - Talha, Abdulcebrail, Burak Büyükkaya, Ahmet, Arda (Dk. 46 Yusuf), Halil İbrahim, Ali Eray (Dk. 68 Efe Baran), Burak Özdemir, Mehmet Küçükdurmuş (Dk. 90+4 Vural), Mehmet Emin (Dk. 68 Mustafa)

GOLLER: Dk. 34 Burak (Kendi Kalesine) (Gemlik Sümerbey), Dk. 78 Ensar, Dk. 90+4 Tuğay ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Mücahit, Alpay ( Karşıyaka ), Taha (Gemlik Sümerbey)

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Teknik Direktör Zafer Uysal yönetiminde art arda 3, son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp play-off yarışına ortak olan Karşıyaka, iç sahada İzmir'e namağlup lider gelen Gemlik Sümerbey FK'yi de geriden gelip son dakikada yendi, zirve için iddialı konuma geldi: 2-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemini bakımda olduğu için hafta içi mücadelesinde 390 gün sonra İzmir Atatürk Stadı'nda sahaya çıkan Kaf-Kaf, ilk yarıyı kaleci Burak'a çarpıp ağlara giden talihsiz golle yenik tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekip ikinci yarıda 78'inci dakikada birçok maçta golleriyle takımını kurtaran kaptan Ensar ve 90+4'te Tuğay'ın golleriyle 3 puana uzandı. Rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattırarak koltuktan indiren İzmir temsilcisi, üst üste 4'üncü galibiyetini alıp 21 puanla play-off hattını yakaladı. Bu maç öncesi teknik heyette değişikliğe giden Gemlik ise 22 puanda kaldı.

SAHAYA ATATÜRK TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTILAR

Karşıyakalı futbolcular, 10 Kasım'da Atatürk'ün 88'inci ölüm yıldönümü haftasında oynanan maçta ısınmaya sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı. As kadrodaki yerini Eren Arda'ya kaptıran Ömer Faruk, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Geçen yıl bahis soruşturmasında 12 ay ceza alan stoper Erol Zöngür de cezasının hafta sonu bitmesiyle 367 gün sonra formasına yeniden kavuştu. Ömer, son dakikalarda oyuna girerek galibiyet golünde pay sahibi oldu.

34'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Mehmet Küçükdurmuş'un ceza alanı sağ çaprazından şutu önce yan direğin dibine, ardından kaleci Burak'ın sırtına çarpıp gol oldu: 0-1.

78'inci dakikada Karşıyaka eşitliği yakaladı. Emircan'ın kullandığı serbest vuruşta Ensar'ın ceza sahası sağ çaprazından top yere inmeden gelişine şutu ağlara gitti: 1-1.

90+4'üncü dakikada Karşıyaka galibiyet golünü buldu. Erhan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ensar'ın kafa şutu direkten döndü, Erol'un kale önünde tamamlamaya çalıştığı topu önünde bulan Tuğay skoru ilan etti: 2-1.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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