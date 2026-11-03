Karşıyaka, ABD'li Kendall Munson ile yollarını ayırdığını duyurdu

Karşıyaka, ABD'li Kendall Munson ile yollarını ayırdığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, ABD'li oyuncu Kendall Munson ile yollarını ayırdı. Kulüp sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 2026-2027 sezonunun başında takıma katılan Munson'a katkılarından dolayı teşekkür etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyuncu Kendall Munson ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2026-2027 sezonunun başında takımımıza katılan Kendall Munson ile yollarımız ayrılmıştır. Kendall'a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA