Karşıyaka, ABD'li Kendall Munson ile yollarını ayırdığını duyurdu

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyuncu Kendall Munson ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2026-2027 sezonunun başında takımımıza katılan Kendall Munson ile yollarımız ayrılmıştır. Kendall'a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA