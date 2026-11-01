Nesine 3. Lig'de 9. hafta 3 grupta 20 müsabakayla tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 9. hafta 3 grupta 20 müsabakayla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 9. hafta, 3 grupta oynanan 20 müsabakanın ardından tamamlandı. Denizli İdmanyurdu 1959, Karşıyaka'ya 0-6 yenilirken Söke 1970 ise Gemlik Sümerbey Futbol'a 1-7 mağlup oldu.
Nesine 3. Lig'de 9. hafta 20 müsabakayla tamamlandı.
Ligde 3 grupta alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Düzce Cam Düzcespor-Tokat Belediyespor: 1-0
Orduspor 1967-Silivrispor: 2-4
Pazarspor-Gölcükspor: 2-2
Karabük İdmanyurdu-Yalova FK 77: 2-3
Küçükçekmece Sinopspor-Büyükçekmecegücü: 2-2
Galataspor-Karadeniz Ereğli 1980: 1-1
2. Grup:
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Alanya 1221: 5-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-Bucaspor 1928: 2-1
Bigaspor-Etimesgutspor: 1-0
Bursa Yıldırımspor-Balıkesirspor: 1-1
Denizli İdmanyurdu 1959- Karşıyaka : 0-6
Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Eskişehirspor: 0-5
Söke 1970-Gemlik Sümerbey Futbol: 1-7
3. Grup:
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 3-3
Karaman FK-Malatya Yeşilyurtspor: 1-6
Ağrı 1970-Ayos Osmaniyespor: 2-4
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Diyarbekirspor: 2-0
Niğde Belediyespor-Adana Adaletgücüspor: 2-1
1964 Silifkespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1
Bitlis 1916 Futbol-Açıkalın Erciyes 38: 4-0