Kazada yaşamını yitiren Prof. Dr. Sevim Aydın Karşıyaka'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazada yaşamını yitiren Prof. Dr. Sevim Aydın’ın cenazesi, üniversitedeki törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazıyla Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve çok sayıda yetkili katıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Üniversitede düzenlenen törenin ardından Prof. Dr. Sevim Aydın'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve yakınları katıldı. Kazadan yaralı kurtulan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, törende taziyeleri kabul etti. Prof. Dr. Sevim Aydın'ın cenazesi ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.