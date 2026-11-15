Karşıyaka Basketbol, Bordo Bandırma'ya 83-75 yenilerek ligde 4. yenilgisini aldı

Karşıyaka Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmandaki Bordo Bandırma karşılaşmasıyla 2 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü.

Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Karşıyaka, Bordo Bandırma'ya konuk oldu. Mücadeleden 83-75 mağlup ayrılan yeşil-kırmızılıların 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İzmir temsilcisi, bu sonuçla birlikte ligdeki 4. yenilgisini aldı.

Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Genel olarak iyi bir maç çıkarmadıklarını vurgulayan Markovic, "Bordo Bandırma gibi güçlü bir rakibe karşı deplasmanda kazanabilmek için birçok açıdan gereken seviyede değildik. İki uzun oyuncumuz da maçın başında erken faul problemine girdi. Bu nedenle Hakan ve Kelly'yi birlikte oynatmak zorunda kaldık. Bu ikili, Beşiktaş maçındaki kadar iyi bir uyum sağlayamadı ve sahada fazla karışıklık yaşadık. Yeterince agresif değildik. Sadece 11 serbest atış kullandık ve potaya gitme konusunda istediğimiz kadar etkili olamadık. Savunmada ise rakibin şutlarına çıkışlarımız yeterince iyi değildi. Rakibimiz üç sayılık atışlarının yaklaşık yüzde 80'ini tamamen boş pozisyonlarda kullandı. Ayrıca rakibimizin 3-2 eşleşmeli alan savunmasına karşı hücum ritmimizi tamamen kaybettik. Bu bizim için büyük bir problemdi. Topu elimizde çok fazla tuttuk, topu iyi dolaştıramadık, kolay atışlar üretemedik, potaya gidemedik ve faul alamadık. Bir kez daha, rakibimize faul hakkımız dolmadan kolay sayılar bulma fırsatı vermemek için faulleri doğru zamanda kullanamadığımızı düşünüyorum. Şimdi başımızı kaldırmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz çünkü cumartesi günü Yukatel Denizli Basket'e karşı çok önemli bir maçımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı