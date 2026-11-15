Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karşıyaka Basketbol, Bordo Bandırma'ya 83-75 yenilerek ligde 4. yenilgisini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka Basketbol, Bordo Bandırma'ya 83-75 yenilerek ligde 4. yenilgisini aldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Karşıyaka Basketbol, deplasmanda Bordo Bandırma'ya 83-75 yenildi. Yeşil-kırmızılıların 2 maçlık galibiyet serisi sona ererken İzmir temsilcisi ligdeki 4. yenilgisini aldı.

Karşıyaka Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmandaki Bordo Bandırma karşılaşmasıyla 2 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü.

Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Karşıyaka, Bordo Bandırma'ya konuk oldu. Mücadeleden 83-75 mağlup ayrılan yeşil-kırmızılıların 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İzmir temsilcisi, bu sonuçla birlikte ligdeki 4. yenilgisini aldı.

Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Genel olarak iyi bir maç çıkarmadıklarını vurgulayan Markovic, "Bordo Bandırma gibi güçlü bir rakibe karşı deplasmanda kazanabilmek için birçok açıdan gereken seviyede değildik. İki uzun oyuncumuz da maçın başında erken faul problemine girdi. Bu nedenle Hakan ve Kelly'yi birlikte oynatmak zorunda kaldık. Bu ikili, Beşiktaş maçındaki kadar iyi bir uyum sağlayamadı ve sahada fazla karışıklık yaşadık. Yeterince agresif değildik. Sadece 11 serbest atış kullandık ve potaya gitme konusunda istediğimiz kadar etkili olamadık. Savunmada ise rakibin şutlarına çıkışlarımız yeterince iyi değildi. Rakibimiz üç sayılık atışlarının yaklaşık yüzde 80'ini tamamen boş pozisyonlarda kullandı. Ayrıca rakibimizin 3-2 eşleşmeli alan savunmasına karşı hücum ritmimizi tamamen kaybettik. Bu bizim için büyük bir problemdi. Topu elimizde çok fazla tuttuk, topu iyi dolaştıramadık, kolay atışlar üretemedik, potaya gidemedik ve faul alamadık. Bir kez daha, rakibimize faul hakkımız dolmadan kolay sayılar bulma fırsatı vermemek için faulleri doğru zamanda kullanamadığımızı düşünüyorum. Şimdi başımızı kaldırmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz çünkü cumartesi günü Yukatel Denizli Basket'e karşı çok önemli bir maçımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi

5 il sarı kodla uyarıldı, İstanbul için de tarih verildi
Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı33

Düğünün önüne geçen görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yaptı
Cristiano Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi

Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri

Putin ülkenin lideri için ölüm emrini verdi
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı36

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Hayvan sokak ortasında yere yığıldı

Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Sizin yüreğiniz kurumuş
Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü

Mikrofonu kapatılan vekil çılgına döndü! Başbakana resmen meydan okudu
Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

Yalı Çapkını'nın Ferit'inin yeni projesi belli oldu
İzmir'de özel gereksinimli kursiyerlerin 4 tavukla başlattığı iş 170 hayvana ulaştı! Her cuma 100 yumurta dağıtıyorlar

4 tavukla başladılar! Şimdi her cuma 100 yumurta dağıtıyorlar